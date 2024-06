Nórsky fond KLP nebude pre predaj Izraelu investovať do Caterpillaru

Oslo 26. júna (TASR) - Najväčší nórsky penzijný fond KLP už nebude investovať do amerického koncernu Caterpillar. Dôvodom je riziko, že produkty najväčšieho výrobcu stavebných a ťažobných strojov na svete predávané do Izraela využíva izraelská vláda na ničenie palestínskych domov a infraštruktúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Caterpillar vyrába v rámci stavebnej techniky aj buldozéry a ďalšiu ťažkú techniku, ktorá sa môže podieľať na porušovaní ľudských práv a medzinárodného práva v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu, uviedol KLP. Ako dodal, z tohto dôvodu americkú firmu zo svojho portfólia vyradil. Do 17. júna, než pristúpil k takémuto rozhodnutiu, držal fond vo svojom portfóliu akcie spoločnosti Caterpillar v celkovej hodnote 728 miliónov nórskych korún (64,27 milióna eur).



KLP rokoval o probléme s americkým koncernom niekoľko mesiacov, za celý čas však nedostal dostatočné záruky, že firma je schopná znížiť riziko porušovania ľudských práv. Izrael začal s leteckými a pozemnými útokmi na Pásmo Gazy v reakcii na útok palestínskeho hnutia Hamás na Izrael 7. októbra minulého roka, pri ktorom ozbrojenci zabili približne 1200 ľudí a ďalších viac než 250 odvliekli do Gazy ako rukojemníkov. Izraelská vláda v odvete zabila do dnešných dní podľa ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamásom takmer 37.660 ľudí.



KLP už pred rozhodnutím o zastavení investícií do firmy Caterpillar vyradil zo svojho portfólia 17 izraelských, európskych a amerických firiem. Dôvodom boli ich prepojenia so židovskými osadami na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podobne ako mnohé iné krajiny aj Nórsko považuje židovské osady v tejto oblasti za porušenie medzinárodného práva. Izrael to odmieta a poukazuje na biblické a historické väzby Židov k tomuto územiu, ako aj na bezpečnostné dôvody.



(1 EUR = 11,3265 NOK)