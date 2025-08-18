< sekcia Ekonomika
Nórsky fond vyradí šesť firiem prepojených s Gazou a Západným brehom
Vyraďovanie jednotlivých aktív z portfólia fondu odporúča etická rada fondu.
Autor TASR
Oslo 18. augusta (TASR) - Nórsky štátny investičný fond v pondelok uviedol, že sa rozhodol vyradiť zo svojho portfólia šesť firiem prepojených s Gazou a Západným brehom Jordánu. Urobil tak potom, ako preskúmal etickú stránku svojich izraelských investícií. Informovala o tom agentúra Reuters.
Nórsky fond, najväčší investičný fond na svete v hodnote zhruba 2 bilióny USD (1,71 bilióna eur), uviedol, že rozhodnutie nasledovalo po urgentnej previerke jeho investícií tento mesiac. Tou reagoval na správy, že vlastní podiel v izraelskej spoločnosti poskytujúcej servis izraelskej armáde vrátane servisu bojových lietadiel. Konkrétne názvy firiem, ktoré sa rozhodol zo svojho portfólia vyradiť, fond zatiaľ nezverejnil, dodal však, že sa tak stane, keď tento proces dokončí. Okrem názvov firiem uvedie pri každej aj dôvody svojho rozhodnutia.
Vyraďovanie jednotlivých aktív z portfólia fondu odporúča etická rada fondu. Tá uviedla, že izraelské firmy v portfóliu fondu bude preverovať každý mesiac. K 14. augustu vlastnil nórsky investičný fond akcie v 38 firmách kótovaných na burze v Izraeli. Hodnota jeho akcií dosahovala v prepočte 1,86 miliardy USD. Na porovnanie, k 30. júnu mal fond podiely v 61 izraelských podnikoch.
(1 EUR = 1,1688 USD)
Nórsky fond, najväčší investičný fond na svete v hodnote zhruba 2 bilióny USD (1,71 bilióna eur), uviedol, že rozhodnutie nasledovalo po urgentnej previerke jeho investícií tento mesiac. Tou reagoval na správy, že vlastní podiel v izraelskej spoločnosti poskytujúcej servis izraelskej armáde vrátane servisu bojových lietadiel. Konkrétne názvy firiem, ktoré sa rozhodol zo svojho portfólia vyradiť, fond zatiaľ nezverejnil, dodal však, že sa tak stane, keď tento proces dokončí. Okrem názvov firiem uvedie pri každej aj dôvody svojho rozhodnutia.
Vyraďovanie jednotlivých aktív z portfólia fondu odporúča etická rada fondu. Tá uviedla, že izraelské firmy v portfóliu fondu bude preverovať každý mesiac. K 14. augustu vlastnil nórsky investičný fond akcie v 38 firmách kótovaných na burze v Izraeli. Hodnota jeho akcií dosahovala v prepočte 1,86 miliardy USD. Na porovnanie, k 30. júnu mal fond podiely v 61 izraelských podnikoch.
(1 EUR = 1,1688 USD)