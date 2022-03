Nórsky investičný fond mal v roku 2021 ruské aktíva za 27 miliárd NOK

Oslo 3. marca (TASR) - Nórsky štátny investičný fond v hodnote približne 1,3 bilióna USD (1,17 bilióna eur), najväčší na svete, vo štvrtok oznámil, že na konci roka 2021 dosiahli jeho investície v Rusku približne 27 miliárd korún (2,73 miliardy eur). To zodpovedá 0,2 % jeho celkovej hodnoty a menej ako 30 miliardám NOK rok predtým.



V nedeľu (27. 2.) nórska vláda oznámila, že fond najskôr zmrazí a potom sa zbaví svojich ruských aktív po invázii ruskej armády na Ukrajinu.



Fond vo štvrtok informoval, že vlastní akcie 51 ruských spoločností vrátane Gazpromu, Sberbank a Lukoil, ktoré spolu tvorili dve tretiny z celkových investícií.



Všetky investície boli do akcií, pričom 80 % z nich bolo kótovaných na moskovskej burze cenných papierov, 18 % v Londýne a 0,6 % v New Yorku, uviedol pre agentúru Reuters hovorca fondu.



Fond, ktorý investuje príjmy nórskeho štátu z ťažby ropy a plynu a spravuje ho divízia nórskej centrálnej banky, je jedným z najväčších svetových investorov. Jeho investície smerujú do akcií, dlhopisov, nehnuteľností a projektov obnoviteľnej energie.



Hodnota fondu bola na konci roka 2021 na úrovni 12,3 bilióna NOK, čo zodpovedá 257.000 USD na každého nórskeho občana vrátane detí.



(1 EUR = 1,1106 USD; 1 EUR = 9,8826 NOK)