Nórsky investičný fond prvýkrát priamo investoval, do veterného parku

Oslo/Kodaň 7. apríla (TASR) - Nórsky štátny investičný fond zrealizoval svoju prvú priamu investíciu do obnoviteľných zdrojov energie. Tá smerovala do veterného parku.



Ako fond v stredu informoval, od dánskej spoločnosti Orsted kúpil 50-percentný podiel vo veternom parku na mori Borssele I a II nachádzajúcom sa pri pobreží Holandska. Hodnota kontraktu dosiahla takmer 1,38 miliardy eur. Kúpu potvrdila aj spoločnosť Orsted. Borssele je druhý najväčší morský veterný park na svete.



Ako uviedla agentúra Reuters, takáto priama investícia je pre najväčší investičný fond sveta nová. Doteraz smel investovať iba do akcií, dlhopisov a nehnuteľností.



Kontrakt bol podpísaný v stredu. Ako obe strany dodali, s jeho dokončením počítajú v druhom, prípadne treťom štvrťroku tohto roka.



Fond už skôr uviedol, že do nekótovaných projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie plánuje v rokoch 2020 až 2022 investovať celkovo 100 miliárd nórskych korún (9,92 miliardy eur). Ide najmä o veterné a solárne parky, pričom na tieto projekty sa chce zamerať najskôr v Európe a Severnej Amerike.



(1 EUR = 10,0768 NOK)