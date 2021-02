Nórsky investičný fond sa stiahol z firiem pre ich daňovú politiku

Oslo 1. februára (TASR) - Nórsky štátny investičný fond prvýkrát stiahol svoje investície z firiem pre ich daňovú politiku. Uviedol to šéf fondu s tým, že takéto kroky sa dajú očakávať aj v budúcnosti.



Najväčší investičný fond na svete, ktorého hodnota dosahuje 1,3 bilióna USD (1,07 bilióna eur), investoval do akcií približne 9200 spoločností po celom svete. Fond sa už dlhodobo riadi prísnymi pravidlami a neinvestuje napríklad do firiem, ktoré sú podozrivé z porušovania ľudských práv, využívania detskej práce či poškodzovania životného prostredia. V minulých rokoch preto aj stiahol investície z viacerých firiem pôsobiacich v ťažobnom sektore.



Nový šéf fondu Nicolai Tangen, ktorý vedenie inštitúcie prevzal v septembri minulého roka, pre agentúru Reuters povedal, že fond v roku 2020 predal akcie v siedmich firmách, pričom dôvodom bolo "agresívne daňové plánovanie a prípady, keď firmy neposkytli informácie o tom, kde a ako platia svoje dane". Ich mená ani sektory, v ktorých pôsobia, Tangen nezverejnil, dodal však, že išlo o menšie podniky.



Zároveň uviedol, že tento krok nie je posledný. "Môžete počítať s tým, že v takejto aktivite budeme pokračovať," povedal Tangen.



Už v roku 2016 nórsky parlament nariadil fondu, aby sa aktívne zapojil do celosvetového boja proti využívaniu daňových rajov. Výsledkom bolo, že v ďalšom roku investičný fond vydal prvý dokument, v ktorom firmy informuje, čo od nich v oblasti daňovej transparentnosti očakáva. Revíziu dokumentu plánuje fond zverejniť na jar, dodal Tangen. Zatiaľ neuviedol, v akých oblastiach by malo dôjsť k úprave.



Dodal však, že celkovo by firmy mali platiť dane tam, kde tvoria zisk. V Európe sa do pozornosti v poslednom období dostali najmä technologické giganty, ktoré platia dane v krajinách s najnižšími daňami a v tých, kde tvoria najväčšie zisky, neplatia takmer nič.



(1 EUR = 1,2136 USD)