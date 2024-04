Nórsky investičný fond vykázal v 1. štvrťroku zisk

Oslo 18. apríla (TASR) - Nórsky štátny investičný fond v hodnote 1,6 bilióna USD (1,50 bilióna eur), najväčší na svete, vo štvrtok vykázal za 1. štvrťrok 2024 zisk 109 miliárd USD. Podporil ho rast cien akcií technologických firiem. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Návratnosť jeho portfólia globálnych akcií v období od začiatku januára do konca marca predstavovala 9,1 %.



"Naše investície do akcií mali v 1. štvrťroku veľmi silnú návratnosť, najmä vďaka technologickému sektoru" uviedol vo vyhlásení zástupca generálneho riaditeľa Trond Grande. Na porovnanie, pred rokom vykázal fond zisk 893 miliárd nórskych korún (76,35 miliardy eur).



Celková návratnosť investícií fondu dosiahla 6,3 % a bola o 0,1 percentuálneho bodu nižšia ako jeho referenčný index. Fond investuje výnosy z ťažby ropy a plynu do akcií, dlhopisov, nekótovaných nehnuteľností a obnoviteľných projektov v zahraničí. Jeho veľkosť zodpovedá sume 283.000 USD na každého muža, ženu a dieťa v Nórsku.



K 31. marcu 2024 držal fond približne 72,1 % aktív v akciách, 26 % prostriedkov bolo investovaných do fixných výnosov, 1,8 % do nekótovaných nehnuteľností a 0,1 percenta do nekótovanej infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie.



Divízia nórskej centrálnej banky, ktorá spravuje fond, vlastní 1,5 % všetkých akcií kótovaných na burzách vo svete a má podiely v približne 8900 spoločnostiach.



(1 EUR = 1,0638 USD; 1 EUR = 11,696 NOK)