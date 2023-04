Nórsky investičný fond vykázal za 1. štvrťrok zisk

Oslo 21. apríla (TASR) - Nórsky štátny investičný fond v hodnote 1,4 bilióna USD (1,28 bilióna eur), jeden z najväčších svetových investorov, v piatok vykázal za 1. štvrťrok 2023 zisk 893 miliárd nórskych korún (76,96 miliardy eur). Prispel k tomu nárast hodnoty jeho globálneho akciového portfólia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Rast akciového trhu bol do veľkej miery poháňaný technologickým a spotrebiteľským sektorom," uviedol vo vyhlásení zástupca generálneho riaditeľa fondu Trond Grande.



Fond, ktorý investuje príjmy z veľkého nórskeho ropného a plynárenského priemyslu, dostal počas 1. štvrťroka 217 miliárd NOK "čerstvých" prostriedkov od vlády.



K 31. marcu 2023 držal fond približne 70 % aktív v akciách, ďalších 27,3 % prostriedkov bolo investovaných do fixných výnosov, 2,4 % do nekótovaných nehnuteľností a 0,1 % do nekótovanej infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie.



