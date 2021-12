Nórsky investičný fond vyradí z investícií deväť firiem

Oslo 14. decembra (TASR) - Nórsky štátny investičný fond v hodnote 1,4 bilióna USD ((1,24 bilióna eur), najväčší na svete, po analýze rizík v 442 spoločnostiach dospel k záveru, že do deviatich z týchto firiem neinvestuje. Oznámil to v utorok.



Generálny riaditeľ Norges Bank Investment Management Nicolai Tangen vyhlásil, že fond sa v rámci dlhodobej stratégie vyhýba rizikovým investíciám, preto v rámci skríningu vyraďuje spoločnosti, ktoré by mu mohli priniesť finančné straty. Fond dotknuté spoločnosti nikdy nemenuje.



Nórsky fond vlastní akcie približne 9100 spoločností po celom svete. Ako základ pre svoj vlastný referenčný index používa index FTSE Global All Cap od FTSE Russell. A keďže do indexu FTSE sú zahrnuté aj nové akcie, fond môže na základe environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG) vylúčiť spoločnosti, ktoré vo svojom portfóliu nechce.



"Počas druhej polovice roka sme identifikovali ďalších 65 spoločností s vysokým rizikom udržateľnosti, ktoré posúdime prostredníctvom našich procesov," uviedol fond.



Nórsky investičný fond sa v uplynulých desaťročiach zbavil akcií stoviek firiem, aby sa vyhol rizikám. Podľa najnovších údajov od roku 2012 sa Norges Bank Investment Management po skríningu ESG rizík zbavil takmer 370 podielov, keďže jeho cieľom je zhodnotiť príjmy Nórska z ropy pre budúce generácie a ochrániť ich pred stratami. Vlani fond vycúval z 30 spoločností po analýze rizika ich udržateľnosti.



Po nástupe Tangena do funkcie generálneho riaditeľa koncom minulého roka sa fond jasne zameral na tzv. udržateľné investovanie. Jeho budúce investičné rozhodnutia sa opierajú o výsledky nového procesu predbežného skríningu ESG, ktorý preveruje celý rad rizík vrátane klimatických zmien, udržateľnosti oceánov, práv detí, ľudských práv, daní a transparentnosti, boja proti korupcii, vodného hospodárstva a najnovšie aj biodiverzity.



Na základe tohto skríningu sa na "čiernej listine" ocitlo deväť spoločností, ktoré by inak boli automaticky pridané do portfólia fondu na základe referenčných hodnôt. Ďalších 65 firiem identifikovali ako rizikové z hľadiska udržateľnosti.



(1 EUR = 1,1278 USD)