Nórsky investičný fond zarobil za 1. polrok vyše 95 miliárd USD

Oslo 18. augusta (TASR) - Nórsky investičný fond, najväčší na svete, zarobil za prvých šesť mesiacov tohto roka viac než 95 miliárd eur a návratnosť jeho investícií dosiahla takmer 10 %. Dopomohol k tomu prudký rast akciového trhu. Informovalo o tom v stredu vedenie fondu.



Nórsky fond, ktoré hodnota dosahuje približne 1,4 bilióna USD (1,19 bilióna eur), uviedol, že za 1. polrok zarobil 990 miliárd nórskych korún (95,21 miliardy eur). Návratnosť investícií fondu dosiahla 9,4 %.



"Najviac sa pod polročné výsledky fondu podpísali investície do akcií, najmä v oblasti energetiky a financií," povedal šéf fondu Nicolai Tangen. Ako dodal, návratnosť celkového akciového portfólia dosiahla 13,7 %, zatiaľ čo investície do energetických firiem zaznamenali návratnosť 19,5 %.



Práve do akcií investuje fond v najväčšej miere. Ku koncu júna predstavovali investície do nich z celkovej hodnoty investícií nórskeho fondu viac než 72 %.



(1 EUR = 10,3983 NOK; 1 EUR = 1,1767 USD)