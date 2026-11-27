< sekcia Ekonomika
Nórsky nízkonákladový letecký dopravca Norse Atlantic vyhlásil bankrot
Cena akcií spoločnosti Norse Atlantic na burze v Osle od začiatku roka klesla o viac ako 99 percent.
Autor TASR
Oslo 27. novembra (TASR) - Nórsky nízkonákladový letecký prepravca Norse Atlantic, ktorého poškodili vysoké ceny leteckého paliva, oznámil, že vyhlasuje bankrot. Firma v oznámení pre burzu cenných papierov v Osle v piatok uviedla, že jej predstavenstvo prijalo rozhodnutie podať návrh na vyhlásenie konkurzu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Hlboko ľutujeme, aký dosah má táto situácia na našich cestujúcich, zamestnancov a partnerov,“ uviedla spoločnosť. Firma Norse, ktorá bola založená v roku 2021 a zameriavala sa na diaľkové lety, už v stredu (25. 11.) upozornila, že jej finančná situácia je „kritická“ a že rokuje o získaní krátkodobého financovania.
V piatok prepravca uviedol, že lízingové spoločnosti jej vypovedali prenájom všetkých lietadiel. Ide o 12 strojov Boeing 787 Dreamliner. Spoločnosť zrušila všetky svoje štvrtkové a piatkové lety. Ako vo štvrtok (26. 11.) uviedla odborová organizácia pilotov, letecká spoločnosť v novembri zamestnancom nevyplatila mzdy.
Cena akcií spoločnosti Norse Atlantic na burze v Osle od začiatku roka klesla o viac ako 99 percent, pričom jej trhová kapitalizácia v piatok dosahovala už len 2,4 milióna USD (2,19 milióna eur).
(1 EUR = 1,0975 USD)
„Hlboko ľutujeme, aký dosah má táto situácia na našich cestujúcich, zamestnancov a partnerov,“ uviedla spoločnosť. Firma Norse, ktorá bola založená v roku 2021 a zameriavala sa na diaľkové lety, už v stredu (25. 11.) upozornila, že jej finančná situácia je „kritická“ a že rokuje o získaní krátkodobého financovania.
V piatok prepravca uviedol, že lízingové spoločnosti jej vypovedali prenájom všetkých lietadiel. Ide o 12 strojov Boeing 787 Dreamliner. Spoločnosť zrušila všetky svoje štvrtkové a piatkové lety. Ako vo štvrtok (26. 11.) uviedla odborová organizácia pilotov, letecká spoločnosť v novembri zamestnancom nevyplatila mzdy.
Cena akcií spoločnosti Norse Atlantic na burze v Osle od začiatku roka klesla o viac ako 99 percent, pričom jej trhová kapitalizácia v piatok dosahovala už len 2,4 milióna USD (2,19 milióna eur).
(1 EUR = 1,0975 USD)