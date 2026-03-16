Nórsky obchodný prebytok sa vo februári medziročne prudko zmenšil
Autor TASR
Oslo 16. marca (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nórska sa vo februári znížil na 44,8 miliardy nórskych korún (4,015 miliardy eur) z úrovne 80,9 miliardy NOK v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Export krajiny totiž medziročne klesol a jej import sa zvýšil. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nórsky vývoz sa medziročne prepadol o 20,9 % na 133,1 miliardy NOK. Hlavným dôvodom bol pokles exportu zemného plynu (- 34,4 %) a ropy (- 12,4 %). Vývoz v segmente palív, mazív a elektrickej energie sa znížil o 26,6 %, export živočíšnych a rastlinných olejov, tukov a voskov klesol o 6,3 % a vývoz strojov a dopravných prostriedkov sa zmenšil o 31,5 %.
Nórsky dovoz sa vo februári zvýšil o 1,2 % na 88,3 miliardy NOK. Stúpol najmä import palív, mazív a elektrickej energie (21,7 %), strojov a dopravných prostriedkov (9,1 %) a chemických výrobkov (3,2 %). Dovoz v kategórii lodí a ropných plošín klesol o 35,8 %.
Za prvé dva mesiace tohto roka Nórsko vykázalo obchodný prebytok v objeme 120,6 miliardy NOK, čo bolo o 30 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Vývoz za január a február klesol o 16,7 %, ale dovoz sa zmenšil len o 3,4 %.
(1 EUR = 11,159 NOK)
