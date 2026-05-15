Nórsky obchodný prebytok v apríli medziročne stúpol
Autor TASR
Oslo 15. mája (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nórska sa v apríli zvýšil na 84,2 miliardy nórskych korún (7,8 miliardy eur) z úrovne 53,2 miliardy NOK, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Export totiž medziročne vzrástol o 20,9 % na 176,7 miliardy NOK a import sa znížil o 0,4 % na 92,5 miliardy NOK. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil nórsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Prudko sa zvýšil nórsky vývoz minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov, a to o 40,7 %. Znížil sa pritom dovoz priemyselných výrobkov (-2 %) a chemikálií a súvisiacich výrobkov (-0,2 %). Import strojov a dopravných prostriedkov stúpol o 2,3 %.
Za obdobie od začiatku roka do záveru apríla Nórsko vykázalo prebytok zahraničného obchodu v objeme 299,4 miliardy NOK. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka išlo o rast o 4,9 %. Nórsky export za január až apríl medziročne stúpol o 2,6 % a import sa posilnil iba o 0,9 %.
(1 EUR = 10,798 NOK)
