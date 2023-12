Nórsky ropný a plynárenský sektor by mal investovať 240 miliárd NOK

Oslo 13. decembra (TASR) - Ropné a plynárenské spoločnosti pôsobiace v Nórsku by mali v roku 2024 zvýšiť svoje investície na 240 miliárd nórskych korún (20,38 miliardy eur) z tohtoročnej sumy 220,5 miliardy NOK. Oznámilo to odvetvové združenie Offshore Norway, ktoré v stredu zverejnilo aktualizovanú prognózu na základe prieskumu medzi svojimi členmi. Skorší odhad počítal v budúcom roku s investíciami vo výške 194,3 miliardy NOK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nová prognóza odráža nárast v oblasti plánovaných a rozpracovaných projektov, ako aj vysokú infláciu a súvisiace oslabovanie meny, uviedlo združenie. Po roku 2024 budú investície podľa Offshore Norway postupne klesať až na 166,5 miliardy eur v roku 2028, keďže sa dokončia veľké projekty.



Nórsko je najväčším producentom ropy a zemného plynu v západnej Európe s celkovou produkciou o niečo viac ako 4 milióny barelov ropného ekvivalentu denne (boepd). Krajina si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, zároveň však pokračuje v prieskume a rozvoji nových ložísk ropy a zemného plynu.



Offshore Norway očakáva, že výdavky na prieskum a štúdie sa v roku 2024 zvýšia na 31 miliárd NOK z 26,2 miliardy NOK v roku 2023. Predpokladá tiež, že v budúcom roku sa uskutoční o niečo viac ako 40 prieskumných vrtov v porovnaní s 32, ktoré boli realizované od začiatku tohto roka.



(1 EUR = 11,778 NOK)