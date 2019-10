Nórsky ropný fond dosiahol rekord,jeho hodnota presiahla 10 bil. korún

Oslo 26. októbra (TASR) - Hodnota nórskeho štátneho fondu, najväčšieho na svete, dosiahla koncom tohto týždňa nový rekord, keď objem financií, ktoré fond kontroluje, prekonal 10 biliónov nórskych korún (981,69 miliardy eur). Prispel k tomu rast hodnoty akcií vo svete, ako aj silný kurz eura a dolára.



Ako uviedla agentúra Reuters, trhová hodnota fondu, ktorý založili v roku 1996 s cieľom uchovávať príjmy z ropy pre budúce generácie, vzrástla už na takmer trojnásobok nórskeho hrubého domáceho produktu (HDP). Výrazne tak prekonala pôvodné očakávania.



"Keď sa fond zakladal, nikto netušil, že jeho hodnota raz prekoná 10 biliónov kórun," povedal v piatok (25. 10.) výkonný riaditeľ fondu Yngve Slyngstad, keď potvrdil nové údaje. Spomínanú hodnotu fond prekonal v piatok okolo 11.00 h SELČ. Nová hodnota fondu znamená, že na každého obyvateľa Nórska pripadá viac než 200.000 USD (180.066 eur).



"Návratnosť investícií na svetových finančných trhoch bola taká vysoká, že to môžeme prirovnať k opätovnému objaveniu ropy," dodal Slyngstad.



Fond známy ako ropný fond, ktorý spravuje jedna z divízií centrálnej banky, investuje takmer 70 % financií do svetových akcií a približne 28 % do portfólia aktív s pevným výnosom. Zvyšok investuje do nehnuteľností.



Koncom augusta centrálna banka navrhla zmeny v investovaní fondu. Návrh počíta s presunutím viac než 100 miliárd USD z európskych akciových trhov na trhy USA. Ak návrh prejde, presun potrvá niekoľko rokov.



Fond sa v prípade akciového portfólia orientoval doteraz najmä na Európu, nakoľko z európskych krajín realizuje Nórsko väčšinu svojho dovozu. Ako však vedenie fondu dodalo, navrhovaný odklon od Európy neznamená, že pochybuje o ďalšom vývoji na tomto kontinente. Dôvodom je úsilie dosiahnuť rovnomernejšie rozloženie investícií v oblasti akcií a docieliť tak, že fond nebude príliš závislý od jedného regiónu.



(1 EUR = 10,1865 NOK, 1 EUR = 1,1107 USD)