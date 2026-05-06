Streda 6. máj 2026
Nórsky ropný koncern Equinor zvýšil zisk v 1. kvartáli takmer o pätinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Autor TASR
Oslo 6. mája (TASR) - Nórsky ropný a plynárenský koncern Equinor zaznamenal za 1. štvrťrok rast čistého zisku takmer o pätinu a v prípade upraveného zisku pred zdanením (EBT) vykázal trojročné maximum. Prispeli k tomu vysoké ceny ropy a rekordný objem produkcie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.

Čistý zisk Equinoru dosiahol za obdobie od januára do konca marca 3,11 miliardy USD (2,64 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 18 %. Zisk na akciu sa zvýšil z 0,96 USD na 1,24 USD.

Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol 3,70 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 1,48 USD. To je viac než dvojnásobok v porovnaní s 1. kvartálom minulého roka, v ktorom Equinor zaznamenal upravený zisk na úrovni 1,79 miliardy USD (0,66 USD/akcia).

Upravený zisk pred zdanením vykázala spoločnosť na úrovni 9,77 miliardy USD oproti 8,65 miliardy USD spred roka. To je najvyššia hodnota upraveného EBT od 1. štvrťroka 2023. Spoločnosť v tomto ukazovateli prekonala aj očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným EBT na úrovni 9 miliárd USD.

Výsledky podporila produkcia, ktorá zaznamenala rekordných 2,31 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). V 1. kvartáli minulého roka dosiahla produkcia Equinoru 2,12 milióna barelov ropného ekvivalentu denne.

Aj v tomto prípade nórska spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom produkcie iba na 2,22 milióna barelov ropného ekvivalentu za deň. Čo sa týka odhadu na celý rok 2026, Equinor očakáva rast produkcie ropy a plynu oproti minulému roku približne o 3 %.

(1 EUR = 1,1762 USD)
