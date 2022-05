Nórsky ropný sektor ťaží z cien ropy

Oslo 28. mája (TASR) - Nórske ropné a plynárenské spoločnosti zvýšili prognózu objemu investícií na tento rok, ktoré by mali prekročiť 16 miliárd eur. Reagovali tak na vysoké ceny ropy aj daňové stimuly. Poukázali na to tento týždeň zverejnené údaje nórskeho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa najnovšej prognózy by objem investícií zo strany kľúčového nórskeho ropného a plynárenského sektora mal tento rok dosiahnuť 167,2 miliardy nórskych korún (16,43 miliardy eur). V predchádzajúcej prognóze z februára ropné a plynárenské firmy počítali s investíciami v roku 2022 v objeme 159,5 miliardy NOK.



Ako uviedol štatistický úrad, zvýšené investície sa týkajú projektov vo viacerých oblastiach. Medzi nimi prieskumu, rozvoja ložísk a pevninských aktivít.



Na rok 2023 počítajú ropné a plynárenské koncerny s investíciami predbežne na úrovni 130,6 miliardy NOK. Oproti prognóze spred troch mesiacov je to mierny pokles, keď pôvodná prognóza poukazovala na investície v hodnote nad 131 miliárd NOK. Odhady sa však v budúcich mesiacoch môžu výrazne revidovať, keďže v nasledujúcich kvartáloch majú firmy v pláne viaceré projekty.



(1 EUR = 10,179 NOK)