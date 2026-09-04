< sekcia Ekonomika
Nórsky štátny fond chce znížiť v portfóliu podiel dlhopisov USA
Norges Bank IM uviedla, že akékoľvek zmeny sa budú vykonávať postupne, aby sa obmedzil vplyv na trh a transakčné náklady.
Autor TASR
Oslo 4. septembra (TASR) - Správca nórskeho štátneho investičného fondu, ktorého hodnota je 2,3 bilióna USD (1,98 bilióna eur), navrhol výrazne znížiť podiel amerických štátnych dlhopisov vo svojom portfóliu. Ide o súčasť širšej reštrukturalizácie dlhopisových investícií fondu s cieľom zlepšiť výnosy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Divízia nórskej centrálnej banky Norges Bank Investment Management (Norges Bank IM), ktorá fond spravuje, odporučila zmenšiť podiel vládnych dlhopisov v rámci celkového dlhopisového portfólia na 50 % z úrovne 70 %. Najviac by sa mal zredukovať podiel amerických štátnych cenných papierov, ktoré tvoria najväčšiu časť dlhopisového portfólia. Podľa kalkulácií agentúry Reuters by sa podiel amerických vládnych dlhopisov vo vlastníctve nórskeho štátneho investičného fondu mal znížiť o takmer 80 miliárd USD z úrovne 215 miliárd USD, na ktorej bol v závere júna.
Norges Bank IM uviedla, že akékoľvek zmeny sa budú vykonávať postupne, aby sa obmedzil vplyv na trh a transakčné náklady. „Odporúčame, aby sa vládny podindex indexu dlhopisov znížil zo 70 % na 50 %,“ konštatovali guvernérka nórskej centrálnej banky Ida Wolden Bacheová a generálny riaditeľ Norges Bank IM Nicolai Tangen. „Podiel vládnych dlhopisov na úrovni 50 % bude postačovať na pokrytie potrieb likvidity, a to aj v obdobiach turbulencií na finančných trhoch,“ dodali.
Norges Bank IM sa vyjadrila, že najväčšou zmenou v jej dlhopisovom indexe budú väčšie investície do neštátnych dlhopisov vrátane cenných papierov krytých hypotékami, aby sa zabezpečila lepšia diverzifikácia. Hovorca Norges Bank IM uviedol, že celkový podiel dolárových aktív v nórskom štátnom investičnom fonde zostane zhruba 50 %. „Čo sa mení, je zloženie,“ dodal.
Podľa návrhov by sa podiel amerických štátnych dlhopisov mal znížiť z 34,1 % na 21,9 %. Podiel štátnych dlhopisov eurozóny by mal klesnúť miernejšie, a to zo 16,8 % na 14,1 %. Podiel japonských štátnych dlhopisov by sa však zvýšil na 7,4 % zo 4,6 % a podiel britských vládnych dlhopisov by zostal na úrovni 4,2 %.
(1 EUR = 1,1615 USD)
Divízia nórskej centrálnej banky Norges Bank Investment Management (Norges Bank IM), ktorá fond spravuje, odporučila zmenšiť podiel vládnych dlhopisov v rámci celkového dlhopisového portfólia na 50 % z úrovne 70 %. Najviac by sa mal zredukovať podiel amerických štátnych cenných papierov, ktoré tvoria najväčšiu časť dlhopisového portfólia. Podľa kalkulácií agentúry Reuters by sa podiel amerických vládnych dlhopisov vo vlastníctve nórskeho štátneho investičného fondu mal znížiť o takmer 80 miliárd USD z úrovne 215 miliárd USD, na ktorej bol v závere júna.
Norges Bank IM uviedla, že akékoľvek zmeny sa budú vykonávať postupne, aby sa obmedzil vplyv na trh a transakčné náklady. „Odporúčame, aby sa vládny podindex indexu dlhopisov znížil zo 70 % na 50 %,“ konštatovali guvernérka nórskej centrálnej banky Ida Wolden Bacheová a generálny riaditeľ Norges Bank IM Nicolai Tangen. „Podiel vládnych dlhopisov na úrovni 50 % bude postačovať na pokrytie potrieb likvidity, a to aj v obdobiach turbulencií na finančných trhoch,“ dodali.
Norges Bank IM sa vyjadrila, že najväčšou zmenou v jej dlhopisovom indexe budú väčšie investície do neštátnych dlhopisov vrátane cenných papierov krytých hypotékami, aby sa zabezpečila lepšia diverzifikácia. Hovorca Norges Bank IM uviedol, že celkový podiel dolárových aktív v nórskom štátnom investičnom fonde zostane zhruba 50 %. „Čo sa mení, je zloženie,“ dodal.
Podľa návrhov by sa podiel amerických štátnych dlhopisov mal znížiť z 34,1 % na 21,9 %. Podiel štátnych dlhopisov eurozóny by mal klesnúť miernejšie, a to zo 16,8 % na 14,1 %. Podiel japonských štátnych dlhopisov by sa však zvýšil na 7,4 % zo 4,6 % a podiel britských vládnych dlhopisov by zostal na úrovni 4,2 %.
(1 EUR = 1,1615 USD)