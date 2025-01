Nórsky štátny investičný fond dosiahol vlani rekordný zisk

Oslo 29. januára (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, najväčší fond svojho druhu na svete, zaznamenal za minulý rok rekordný zisk, ktorý v prepočte predstavuje viac než 213 miliárd eur. Veľkou mierou sa pod jeho výsledky podpísal rast technologických akcií. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Zisk fondu dosiahol vlani 2,51 bilióna nórskych korún (213,1 miliardy eur). To je o 13 % vyšší zisk než za predchádzajúci, rovnako rekordný rok. "Mimoriadne sa darilo americkým technologickým akciám," povedal Nicolai Tangen, šéf Norges Bank Investment Management (NBIM), divízie centrálnej banky, ktorá fond spravuje.



Hodnota fondu dosiahla ku koncu minulého roka 19,74 bilióna NOK. Vzhľadom na hodnotu investičného fondu v polovici roka 2024 to znamená, že za posledných šesť mesiacov sa jeho hodnota zvýšila zhruba o dva bilióny korún.



Fond, ktorý bol založený v roku 1990, investuje príjmy krajiny z exportu ropy a plynu s cieľom udržať nórsky sociálny systém solventný aj v prípade poklesu príjmov z vývozu energií. Vlastní podiely v takmer 9000 spoločnostiach vo viac než 70 krajinách sveta a okrem akcií investuje aj do dlhopisov, nehnuteľností a aktív v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.



(1 EUR = 11,7785 NOK)