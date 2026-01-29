< sekcia Ekonomika
Nórsky štátny investičný fond dosiahol v roku 2025 rekordný výnos
K dobrému výsledku prispel rast technologických, finančných a ťažobných akcií.
Autor TASR
Oslo 29. januára (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, ktorý je najväčším takýmto fondom na svete, dosiahol v roku 2025 rekordný výnos 1,4 miliardy USD (1,17 miliardy eur). K dobrému výsledku prispel rast technologických, finančných a ťažobných akcií. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Hodnota fondu na konci minulého roka dosiahla 21,27 bilióna NOK (1,85 bilióna eur). Počas roka fond zarobil 13.456,8 miliardy NOK, čo predstavuje približne 1,38 bilióna USD a najvyšší ročný výnos od jeho vzniku v 90. rokoch. Výnos akcií, ktoré tvoria približne 71 % portfólia, v roku 2025 predstavoval 19,3 %.
Fond spravuje Norges Bank Investment Management (NBIM) v mene nórskej verejnosti. Založený bol v 90. rokoch na investovanie prebytkov z ropného a plynárenského sektora. V súčasnosti je investorom vo viac než 7000 spoločnostiach v 60 krajinách. Medzi jeho najhodnotnejšie investície patrí 1,3 % podiel v Nvidii, 1,2 % v Apple a 1,3 % v Microsofte.
„Akcie v technologickom, finančnom a komoditnom sektore výrazne vynikli a významne prispeli k celkovému výnosu,“ šéf NBIM Nicolai Tangen.
V segmente základných materiálov fond drží podiely napríklad v ťažobnom gigante Fresnillo, ktorý bol vlani najvýkonnejšou akciou londýnskeho indexu FTSE 100. Jej cena vyskočila o 452,5 % vďaka boomu striebra a akvizícii spoločnosti Probe Gold.
Vo finančnom sektore má NBIM významné podiely v Bank of America, JPMorgan Chase a Goldman Sachs, ako aj v ďalších globálnych bankách vrátane Santander, UBS, HSBC a UniCredit. Mimo akcií priniesli investície do dlhopisov v roku 2025 výnos 5,4 %, nehnuteľnosti mimo burzy 4,4 % a infraštruktúra obnoviteľnej energie 18,1 %.
Hodnota fondu sa v roku 2025 zvýšila o 1,53 bilióna NOK, čo predstavuje približne 159,2 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1974 USD; 1 EUR = 11,523 NOK)
