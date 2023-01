Nórsky štátny investičný fond vykázal za rok 2022 stratu

Oslo 31. januára (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, najväčší svojho druhu na svete, v utorok oznámil, že v roku 2022 zaznamenal rekordnú stratu 1,637 bilióna nórskych korún (151,68 miliardy eur). Poukázal pritom na nestále trhy. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Fond tak ukončil trojročnú sériu stúpajúcich ziskov, keďže akcie a dlhopisy zasiahla vojna na Ukrajine a inflácia.



Predošlú najväčšiu stratu zaznamenal fond v roku 2008 vo výške 633 miliárd NOK.



"Trh ovplyvnila vojna v Európe, vysoká inflácia a rastúce úrokové sadzby. To negatívne ovplyvnilo akciový trh aj trh dlhopisov súčasne, čo je veľmi neobvyklé," uviedol vo vyhlásení Nicolai Tangen, generálny riaditeľ Norges Bank Investment Management, ktorá fond spravuje.



"Všetky sektory na akciovom trhu mali záporné výnosy, s výnimkou energetiky," povedal Tangen.



Stratou sa končí rekordná séria fondu, keď ročné výnosy presiahli jeden bilión nórskych korún v každom z troch rokov od roku 2019 do roku 2021, čo spolu predstavuje viac ako 4 bilióny NOK.



Napriek rekordnej strate hodnota fondu celkovo medziročne vzrástla na 12,43 bilióna NOK z 12,34 bilióna NOK na konci roka 2021, vďaka novým prílevom financií z daní vo výške 1,09 bilióna NOK. Výkyvy mien tiež zvýšili hodnotu fondu o 642 miliárd NOK.



Fond investuje príjmy nórskeho štátu z produkcie ropy a plynu. Nórsko ako hlavný vývozca ropy a najväčší európsky dodávateľ plynu po poklese tokov ruského plynu profitovalo z vysokých cien energií v dôsledku vojny na Ukrajine.



Fond vlastní podiely v približne 9300 spoločnostiach na celom svete, pričom vlastní 1,3 % všetkých kótovaných akcií. Investuje aj do dlhopisov, nekótovaných nehnuteľností a projektov obnoviteľnej energie.



Návratnosť investícií fondu v roku 2022 bola -14,1 %. Návratnosť akcií fondu bola -15,3 %, kým pri investíciách s fixným výnosom to bolo -12,1 %. V prípade nekótovaných nehnuteľností bola návratnosť +0,1 % a +5,1 % pri projektoch obnoviteľnej energie.



Podľa údajov fondu na konci minulého roka bolo 69,8 % financií investovaných do akcií, 27,5 % do fixných výnosov, 2,7 % do nehnuteľností a 0,1 % do infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie.



(1 EUR = 10,7925 NOK)