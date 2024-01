Nórsky štátny investičný fond vykázal za rok 2023 rekordný zisk

Oslo 30. januára (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, najväčší svojho druhu na svete, zaznamenal v minulom roku rekordný zisk vo výške 2,2 bilióna nórskych korún (194,6 miliardy eur) vďaka akciám technologických spoločností a slabej národnej mene. Celková hodnota fondu v roku 2023 dosiahla takmer 15,8 bilióna NOK. Zhodnotenie o 16,1 % nasledovalo po obrovskej strate v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Napriek vysokej inflácii a geopolitickým otrasom bol akciový trh v roku 2023 veľmi silný v porovnaní so slabým rokom 2022," povedal Nicolai Tangen, výkonný riaditeľ spoločnosti Norges Bank Investment Management, ktorá fond spravuje. "Veľmi dobre sa darilo najmä technologickým akciám," dodal.



Fond investuje príjmy nórskych štátnych ropných a plynárenských spoločností. Vlastní podiely v 8859 spoločnostiach na celom svete. Približne 71 % jeho portfólia tvorili v roku 2023 akcie. Návratnosť akciových investícií bolo na úrovni 21,3 %. Vlani investície od akcií tvorili 22,3 % celkových kapitálových investícií fondu, zatiaľ čo v roku 2019 to bolo 14,5 %. Portfólio fondu zahŕňa americké technologické giganty, ako Microsoft, Apple a Google.



Návratnosť dlhopisových podielov fondu bola 6,1 %, zatiaľ čo investície do nehnuteľností klesli o 12,4 % v dôsledku vyšších úrokových sadzieb. Oslabenie nórskej koruny prispelo k zvýšeniu hodnoty fondu o 409 miliárd NOK.



(1 EUR = 11,305 NOK)