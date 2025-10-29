< sekcia Ekonomika
Nórsky štátny investičný fond vykázal zisk
K výsledku prispeli silné výnosy na akciových trhoch.
Autor TASR
Oslo 29. októbra (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, najväčší na svete, v stredu oznámil, že v 3. štvrťroku 2025 dosiahol návratnosť investícií 5,8 %, čo zodpovedá zisku 1,03 bilióna nórskych korún (88,54 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
K výsledku prispeli silné výnosy na akciových trhoch, najmä v prípade základných materiálov, telekomunikácií a finančného sektora. Uviedol to vo vyhlásení Trond Grande, zástupca generálneho riaditeľa Norges Bank Investment Management (NBIM), divízie centrálnej banky, ktorá fond spravuje.
Fond, ktorý bol založený v roku 1990, investuje príjmy krajiny z exportu ropy a plynu s cieľom udržať nórsky sociálny systém solventný aj v prípade poklesu tržieb z energií. Vlastní podiely takmer v 9000 spoločnostiach vo viac než 70 krajinách sveta a okrem akcií investuje aj do dlhopisov, nehnuteľností a aktív v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Fond v sledovanom období držal 71,2 % aktív v globálnych akciách, 26,6 % v dlhopisoch, 1,8 % v nekótovaných nehnuteľnostiach a 0,4 % v nekótovanej infraštruktúre obnoviteľných zdrojov energie.
Hodnota fondu na konci septembra sa odhaduje na 20,4 bilióna NOK.
(1 EUR = 11,6335 NOK)
