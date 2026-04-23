Nórsky štátny majetkový fond v 1. štvrťroku stratil 136 miliárd USD
Koncom marca fond spravoval majetok v hodnote 19,999 bilióna nórskych korún (1,83 bilióna eur), čo predstavuje pokles o 6 % oproti záveru minulého roka.
Autor TASR
Oslo 23. apríla (TASR) - Nórsky štátny investičný fond, ktorý je najväčšou inštitúciou svojho druhu na svete, zaznamenal v prvom štvrťroku pokles hodnoty o 136 miliárd dolárov (115,91 miliardy eur), a to najmä v dôsledku svojich podielov v amerických technologických firmách a kurzových vplyvov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Koncom marca fond spravoval majetok v hodnote 19,999 bilióna nórskych korún (1,83 bilióna eur), čo predstavuje pokles o 6 % oproti záveru minulého roka. Návratnosť investícií do akcií, ktoré tvoria prevažnú väčšinu aktív fondu, bola v zápornom pásme na úrovni -2,6 %.
„O výsledku rozhodol pokles akcií, najmä medzi veľkými americkými technologickými spoločnosťami,“ uviedol Trond Grande, zástupca riaditeľa spoločnosti Norges Bank Investment Management (NBIM), divízie nórskej centrálnej banky, ktorá fond spravuje. Zhodnotenie nórskej koruny sa podieľalo na polovici poklesu hodnoty portfólia. Celková návratnosť investícií počas štvrťroka bola -1,9 %. Investície do dlhopisov zaznamenali stratu 0,2 % a infraštruktúra obnoviteľných zdrojov energie stratu -1,9 %.
Nórsky štátny majetkový fond vznikol v 90. rokoch na investovanie prebytkov z ropného a plynárenského sektora. V súčasnosti je investorom vo viac než 7000 spoločnostiach v 60 krajinách. Medzi jeho najhodnotnejšie investície patrí 1,3-percentný podiel v Nvidii, 1,2 % v Apple a 1,3 % v Microsofte. Vo finančnom sektore má NBIM významné podiely v Bank of America, JPMorgan Chase a Goldman Sachs, ako aj v ďalších globálnych bankách vrátane Santander, UBS, HSBC a UniCredit.
(1 EUR = 1,1733 USD)
(1 EUR = 10,912 NOK)
