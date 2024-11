Northvolt požiadal v USA o ochranu pred veriteľmi

Washington/Štokholm 21. novembra (TASR) - Švédsky výrobca batérií pre elektromobily Northvolt vo štvrtok uviedol, že požiadal súd v USA o ochranu pred veriteľmi, aby reštrukturalizoval svoj dlh a zreorganizoval svoje podnikanie. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Northvolt sa v priebehu niekoľkých mesiacov zmenil z európskeho šampióna v oblasti batérií pre elektrické vozidlá na firmu, ktorá zápasí o prežitie. Podaním žiadosti o ochranu pred veriteľmi sa snaží získať čas na reštrukturalizáciu.



Problémy švédskeho výrobcu batérií sú veľkou ranou pre európske nádeje na vybudovanie vlastného sektora batérií pre elektromobily.



Northvolt bol lídrom medzi európskymi startupmi, ktoré investovali desiatky miliárd eur do výroby batérií pre automobilky na kontinente pri ich prechode zo spaľovacích motorov na elektrické vozidlá.



Rast dopytu po EV je však slabší, než niektorí v tomto odvetví predpokladali. A konkurencia zo strany Číny, ktorá kontroluje 85 % celosvetovej výroby batériových článkov, je tvrdá. Northvolt okrem toho zasiahli problémy s meškaním výroby a zrušenie veľkej objednávky od nemeckej automobilky BMW.



V októbri Northvolt uzavrel dohodu, ktorá mu umožnila prístup k malému množstvu peňazí, zatiaľ čo rokovania o väčšom finančnom balíku pokračovali. Tieto rozhovory sa však v uplynulých týždňoch skomplikovali, uviedol jeden zo zdrojov oboznámených s plánom na podanie žiadosti o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11. Tento proces manažmentu umožňuje ponechať si kontrolu nad spoločnosťou a riadiť jej prevádzku.



Zdroj oboznámený s plánmi Northvoltu, ktorý nechcel byť menovaný, v októbri zase uviedol, že spoločnosť sa snaží získať približne 300 miliónov USD (285 miliónov eur), ktoré by jej umožnili preniesť sa do roku 2025. To je však oveľa nižšia suma ako 15 miliárd švédskych korún (1,29 miliardy eur), o ktorých pred niekoľkými mesiacmi informovali švédske médiá.



(1 EUR = 1,0526 USD; 1 EUR = 11,607 SEK)