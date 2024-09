Northvolt zruší 1600 pracovných miest

Štokholm 23. septembra (TASR) - Švédsky výrobca batérií pre elektromobily Northvolt oznámil, že plánuje zrušiť 1600 pracovných miest v domácom závode. To je približne pätina jeho globálnej pracovnej sily. Zápasí totiž s výrobnými problémami, pomalým dopytom a konkurenciou z Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť pozastaví tiež plány na rozšírenie svojej továrne Northvolt Ett na severe Švédska.



Northvolt stál na čele európskych startupov, ktoré investovali miliardy do výroby batérií pre automobilky na kontinente, ktoré prechádzajú zo spaľovacích motorov na elektrické.



Švédska spoločnosť však zápasí s meškaním dodávok, čo viedlo nemeckú automobilku BMW k tomu, že v júni zrušila veľkú objednávku. Northvolt tak pristúpil k revízii svojej stratégie. Začiatkom tohto mesiaca oznámil "zoštíhlenie" podnikania v snahe znížiť náklady. A odklon od pôvodného zámeru ponúkať všetko, od výroby materiálu a batérií až po ich recykláciu po skončení životnosti.



V pondelok uviedol, že sa zameria na zvýšenie ročnej výrobnej kapacity batériových článkov v Northvolt Ett na 16 gigawatthodín (GWh), pričom odloží projekt, ktorého cieľom bolo zvýšiť výrobnú kapacitu o ďalších 30 GWh. V súčasnosti spoločnosť vyrába menej ako 1 GWh. Pôvodne však plánovala, že švédska továreň bude vyrábať batérie pre viac ako milión áut ročne s kapacitou 60 GWh.



Rast dopytu po elektromobiloch je však pomalší, ako sa predpokladalo. A zároveň stúpa konkurencia zo strany Číny, ktorá podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energetiku predstavuje 85 % celosvetovej výroby batériových článkov.



"Sme odhodlaní prekonať ťažkosti, ktorým čelíme, a stať sa silnejšími a štíhlejšími," uviedol spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Peter Carlsson vo vyhlásení. "Teraz musíme sústrediť všetku energiu a investície do našej hlavnej činnosti," dodal. Carlsson pritom nespomenul plány na gigafabriky v Nemecku a Kanade, ktorým hrozí odklad.



Northvolt je stále v strate aj napriek tomu, že získal objednávky v hodnote viac ako 50 miliárd USD (44,97 miliardy eur) od klientov vrátane svojho investora Volkswagen. Švédska firma zohnala kapitál vo výške 15 miliárd USD od množstva hráčov vrátane Goldman Sachs, jej druhého najväčšieho investora, a BlackRock. A snaží sa získať ďalší na financovanie svojho rozbehu.



V minulom roku vykázala stratu 1,2 miliardy USD po strate 285 miliónov USD v predchádzajúcom roku. Jej hotovosť na konci roka 2023 bola 2,13 miliardy USD.



Bývalý šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi tento mesiac varoval, že Európa potrebuje oveľa koordinovanejšiu priemyselnú politiku a masívne investície, aby ekonomicky udržala krok s USA a Čínou. Mnohé európske vlády sú však po pandémii COVID-19 zaťažené dlhmi a zápasia so slabým hospodárskym rastom.



(1 EUR = 1,1119 USD)