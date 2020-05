Norwegian Air chystá rozsiahly program výmeny dlhu za majetok

Oslo 3. mája (TASR) - Nórska nízkonákladová letecká spoločnosť Norwegian Air v nedeľu oznámila, že získala podporu dostatočného počtu vlastníkov dlhopisov na program výmeny dlhu za majetok v hodnote 1,2 miliardy USD (1,1 miliardy eur). Ide o veľmi dôležitý krok, ktorý má firme pomôcť prežiť dôsledky pandémie nového koronavírusu.



Norwegian Air by bez programu, v rámci ktorého vlastníci dlhopisov a leasingoví partneri získajú väčšinu majetku spoločnosti, v polovici mája úplne prišla o hotovosť. Ďalším krokom je získanie súhlasu leasingových firiem so záchranným plánom. Akcionári ho budú schvaľovať na mimoriadnom zhromaždení v pondelok (4. 5.).



Vlastníci dlhopisov najprv záchranný plán odmietli, spoločnosť však v nedeľu oznámila, že si zabezpečila písomný súhlas od najväčších vlastníkov cenných papierov NAS07. Hoci vlastníci troch zo štyroch typov dlhopisov súhlasili s programom, podpora vlastníkov NAS07 nedosiahla ani nevyhnutné minimum: za program hlasovalo len 62 % z nich, na schválenie je však potrebných aspoň 67 %.



Na základe dohody sa podmienky pre držiteľov NAS07 zlepšia o zálohu na letové pozície na londýnskom letisku Gatwick. Hodnota ich dlhopisov sa tak po konverzii zvýši o 38 %, pôvodne išlo o 20 %. Rovnaké podmienky sa budú týkať aj vlastníkov dlhopisu NAS08, nie však pre držiteľov NAS09.



Norwegian Air ešte musí vypracovať časový plán pre emisiu akcií, ktorý by sa mal skončiť 18. mája. Spoločnosť chce z emisie získať 400 miliónov NOK (35,77 milióna eur). V prípade úspechu budú môcť aerolínie požiadať o štátne garancie až do výšky 2,7 miliardy NOK, ktoré sú podmienené znížením pomeru dlhu k majetku. Doteraz získali od štátu 300 miliónov NOK.



Spoločnosť doteraz platí len faktúry nevyhnutné na zachovanie minimálneho rozsahu činnosti, napríklad na mzdy zostávajúcich zamestnancov či chod kritickej IT infraštruktúry. Norwegian Air pozastavil platby za pozemné služby, splátky dlhu a leasing.



(1 EUR = 1,0876 USD, 1 EUR = 11,1840 NOK)