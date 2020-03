Norwegian Air pozastavujú lety do Talianska

Oslo 10. marca (TASR) - Nórske nízkonákladové aerolínie Norwegian Air pozastavili v reakcii na šírenie nového typu koronavírusu všetky lety do a z Talianska. Oznámila to v utorok firma, pre ktorú to znamená ďalšie zhoršenie už aj tak nepriaznivej finančnej situácie.



Taliansko je novým koronavírusom najviac postihnutou krajinou v Európe a po rozhodnutí o karanténe Lombardska vláda rozšírila karanténu od utorka na celú krajinu.



"V dôsledku obmedzení, ktoré začali platiť v celom Taliansku, Norwegian dočasne pozastavuje svoje lety," uviedla letecká spoločnosť. Let z New Yorku do Ríma zrušili aerolínie už v pondelok (9. 3) a lety medzi nórskym hlavným mestom Oslo a Rímom sú zrušené od utorka.



Zrušenie letov do a z Talianska ešte sťažilo už aj tak náročnú finančnú situáciu škandinávskej leteckej spoločnosti. Priekopník v oblasti nízkonákladových diaľkových letov má problémy najmä s vysokým dlhom a nástup nového koronavírusu, ktorý obmedzil leteckú dopravu, situáciu aerolínií ešte zhoršil. Len v piatok (6. 3.) klesla hodnota akcií firmy zhruba o štvrtinu.



Spoločnosť Norwegian Air v minulých rokoch spustila lety medzi Rímom a americkými veľkomestami ako Boston, Los Angeles či New York. Koncom minulého týždňa, po tom, ako sa situácia v súvislosti so šírením nového koronavírusu prudko zhoršila, však informovala, že 22 letov medzi európskymi a americkými mestami od 28. marca do 5. mája zruší.



Minulý rok prejavila o Norwegian Air záujem spoločnosť IAG, materská firma aerolínií British Airways a Iberia. Nórska firma však ponuku IAG zamietla. Neskôr koncern dal najavo, že o spoločnosť vo finančných problémoch už záujem nemá.



Rozšírenie vírusu v Európe si už daň na leteckom trhu vyžiadalo, keď krach koncom minulého týždňa oznámili britské regionálne aerolínie Flybe. Firma mala finančné problémy už dlhší čas, ktoré jej spôsobil slabší dopyt a tvrdá konkurencia. Následne sa pridal nový koronavírus a spoločnosť 5. marca oznámila, že končí.