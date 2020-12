Norwegian Air v utorok požiadali súd v Nórsku o ochranu pred veriteľmi

Oslo 8. decembra (TASR) - Nórsky nízkonákladový dopravca Norwegian Air v utorok požiadal o ochranu pred veriteľmi aj v Nórsku po tom, ako nedávno podnikol ten istý krok v Írsku.



Tretiu najväčšiu nízkonákladovú leteckú spoločnosť v Európe po ambicióznej expanzii transatlantických letov tvrdo zasiahla pandémia ochorenia COVID-19, ktorá ochromila globálnu leteckú dopravu. Spoločnosť, ktorá je po expanzii zaťažená obrovským dlhom, teraz bojuje o prežitie.



Írsky súd v pondelok (7. 12.) povolil dvom írskym dcérskym spoločnostiam nórskych aerolínií ochranu pred veriteľmi. "Doplnkový proces rekonštrukcie podľa nórskych právnych predpisov bude prospešný pre všetky strany a zvýši pravdepodobnosť úspešného výsledku," uviedol vo vyhlásení riaditeľ aerolínií Jacob Schram.



"Naším cieľom je zabezpečiť pracovné miesta v spoločnosti a prispieť k zabezpečeniu kritickej infraštruktúry a vytváraniu hodnôt v Nórsku," dodal.



Po rýchlom raste, keď sa Norwegian Air stali treťou najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe a najväčším zahraničným dopravcom obsluhujúcim New York, evidovala spoločnosť na konci septembra dlhy a záväzky vo výške 66,8 miliardy nórskych korún (6,28 miliardy eur).



Leteckí dopravcovia aj celý svet teraz s nádejou očakávajú globálne zavedenie vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré by mohlo umožniť návrat leteckej dopravy "do normálu". Norwegian Air predstavili minulý týždeň záchranný plán, ktorý zahŕňal rozdelenie flotily, konverziu dlhu a opcie na nákup akcií za pevnú cenu v hodnote až 4 miliárd NOK. Akcionári majú o pláne hlasovať na mimoriadnom valnom zhromaždení 17. decembra.



Norwegian Air, priekopník v nízkonákladových diaľkových letoch, je od roku 2017 v mínuse. Dlh spoločnosti ku koncu septembra predstavoval 48,5 miliardy NOK.



V súčasnosti lieta len šesť zo 140 lietadiel, a to na nórskych vnútroštátnych linkách, a iba 600 z predchádzajúcich 10.000 zamestnancov má stále prácu.



(1 EUR = 10,6328 NOK)