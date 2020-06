Norwegian Air zrušili objednávku na stovku strojov od Boeingu

Oslo 30. júna (TASR) - Nórske nízkonákladové aerolínie Norwegian Air zrušili objednávku na takmer stovku lietadiel od Boeingu, z ktorých väčšinu tvoria stroje 737 MAX. Od amerického výrobcu teraz žiadajú vrátenie zálohových platieb za lietadlá, ako aj vyplatenie odškodného za straty, ktoré spoločnosť utrpela v dôsledku uzemnenia strojov 737 MAX po dvoch tragických haváriách.



Nórska spoločnosť v utorok informovala, že zrušila objednávku na celkovo 97 lietadiel od Boeingu. Ide o 92 lietadiel 737 MAX a päť strojov 787 Dreamliner. Spolu so zrušením objednávky na tieto stroje ukončila aj platnosť dohody o servisných službách pre obidva typy lietadiel.



Firma tak urobila v období, keď sa začalo certifikačné testovanie strojov 737 MAX s cieľom vrátiť ich po viac než roku do vzduchu. Lietadlá sú uzemnené od 12. marca minulého roka po dvoch haváriách, ktoré nasledovali v krátkom čase po sebe a v dôsledku ktorých zahynulo celkovo 346 ľudí. V tom čase mali Norwegian Air v letovom parku 18 strojov 737 MAX.



Aerolínie okrem toho informovali, že od Boeingu požadujú vrátenie sumy zaplatenej v rámci objednávky 97 strojov. Zároveň žiadajú kompenzácie za straty, ktoré utrpeli v dôsledku celosvetového uzemnenia lietadiel 737 MAX, ako aj v dôsledku problémov s motormi pre lietadlá 787 Dreamliner.



"Rokovania s Boeingom neviedli k dohode, ktorej výsledkom by bola rozumná kompenzácia," uviedla nórska letecká spoločnosť. Výšku požadovaných kompenzácií však nezverejnila.