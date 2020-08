Norwegian Airlines potrebujú na prekonanie koronakrízy ďalšiu pomoc

Oslo 29. augusta (TASR) - Nórske nízkonákladové aerolínie Norwegian Airlines potrebujú ďalšiu finančnú pomoc. Ako uviedli, pre vysoké straty v dôsledku pandémie nového koronavírusu bez ďalšej pomoci situáciu dlhodobo nezvládnu.



Norwegian Airlines zaznamenali za 1. polrok tohto roka stratu 5,4 miliardy nórskych korún (515,8 milióna eur), informovala agentúra AFP. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená takmer štvornásobne vyššiu stratu, keď za 1. polrok 2019 dosiahla 1,4 miliardy NOK. Tržby klesli o 65 % na 7,1 miliardy NOK.



"Keď sme vstupovali do tohto roka, očakávali sme pozitívne výsledky a najlepšiu letnú sezónu v histórii. Vychádzali sme z úspešného programu znižovania nákladov a zefektívnenia aktivít. Potom však nastúpil nový koronavírus a prakticky zo dňa na deň sme prišli o zákazníkov," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Jacob Schram. Počet pasažierov klesol zhruba o 71 %.



V máji spoločnosť konvertovala dlh na akcie, čím vytvorila priestor na získanie štátnych garancií za úvery v hodnote 3 miliárd NOK. V tejto súvislosti však šéf Norwegian Airlines povedal, že aj keď sú vláde za poskytnutie úverových garancií vďační, pri súčasných podmienkach na trhu to aerolíniám na prekonanie krízy stačiť nebude.



(1 EUR = 10,4700 NOK)