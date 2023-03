Nositelia Nobelovej ceny podporili nomináciu Bangu na čelo banky

Washington 9. marca (TASR) - Traja nositelia Nobelovej ceny a desiatky lídrov občianskej spoločnosti a filantropov vo štvrtok podporili Ajaya Bangu, nominanta amerického prezidenta Joea Bidena, do čela Svetovej banky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Nominácie je možné predkladať do 29. marca a Banga, bývalý generálny riaditeľ Mastercard, je zatiaľ jediný kandidát.



Joseph Stiglitz, ktorý v roku 2001 získal Nobelovu cenu za ekonómiu, prezidentka nadácie New America Foundation Anne-Marie Slaughterová a Fred Krupp, prezident Environmental Defense Fund, boli medzi 53 osobnosťami, ktoré podpísali vyhlásenie na podporu Bangu.



"Ajay Banga má vzácnu kombináciu vodcovstva, skúsenosti s budovaním úspešných spojenectiev vo verejnom, súkromnom a sociálnom sektore a skúseností s prácou v rozvojových krajinách," napísali. "Je to tá správna osoba na vedenie banky v tejto kritickej chvíli."



Toto vyhlásenie odzrkadľuje rastúcu podporu pre kandidatúru Bangu, Američana narodeného v Indii. Získal už podporu Indie, Kene, Ghany a Bangladéša a pozitívne hodnotenia z Francúzska a Nemecka na februárovom stretnutí zástupcov finančného sektora zo skupiny G20 (20 najväčších ekonomík sveta).



Biden minulý mesiac nominoval 63-ročného Bangu, aby nahradil Davida Malpassa, ktorý oznámil svoju rezignáciu po mesiacoch hádok pre jeho zlyhanie, keď neodkázal povedať, že podporuje vedecký konsenzus o zmene klímy.



Signatári poukázali na Bangovu prácu na poľnohospodárskom programe v Latinskej Amerike zameranom na posilnenie odolnosti farmárov voči klimatickým katastrofám a na program poistenia plodín, ktorý vytvoril so Svetovou potravinovou bankou a súkromnými partnermi.



"Chápe, že Svetová banka musí slúžiť ako multiplikátor síl tým, že nastaví správnu agendu, a potom bude katalyzovať opatrenia medzi vládami, súkromným sektorom, multilaterálnymi rozvojovými bankami, občianskou spoločnosťou a filantropiami," uviedli.



Žiadni ďalší kandidáti neboli verejne ohlásení, hoci Rusko tvrdí, že konzultuje so svojimi spojencami nomináciu vlastného kandidáta, čo by mohlo spomaliť snahu banky o zvolenie nového prezidenta do začiatku mája.



Od založenia SB v roku 1944 bolo nepísaným pravidlom, že ju viedol Američan, zatiaľ čo na čele Medzinárodného menového fondu (MMF) stojí Európan. Proti tomuto modelu však v uplynulých rokoch ostro vystúpili transformujúce sa ekonomiky, ktoré požadujú, aby najvyššie posty v dôležitých finančných inštitúciách zastávali ľudia na základe odbornosti a nie národnosti. Spojené štáty americké sú pritom najväčším akcionárom SB.



Výzva zo strany Ruska alebo jeho spojenca pravdepodobne nezmení výsledok vzhľadom na akcionársku štruktúru banky. Mohla by však odhaliť tlejúce napätie medzi USA a západnými štátmi a Čínou, tretím najväčším akcionárom banky, v súvislosti so SB a ďalšími globálnymi finančnými inštitúciami.