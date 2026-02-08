< sekcia Ekonomika
Nová aplikácia pomôže zlepšovať triedenie odpadu z rodinných domov
Autor TASR
Bratislava 8. februára (TASR) - Nová aplikácia Odpadový kalendár, ktorú vymyslela organizácia zodpovednosti (OZV) Natur-Pack, pomôže zlepšovať kvalitu triedenia odpadu z rodinných domov. TASR o tom informoval riaditeľ pre komunikáciu a marketing Natur-Packu Marek Brinzík.
Základnou funkciou aplikácie je prehľadný kalendár odvozu všetkých druhov odpadov, ktoré sa bežne zbierajú v rodinných domoch. Počet triedených zložiek podľa OZV postupne rastie a tak je pre obyvateľov obcí aj rodinných domov v mestách dôležitejšie mať prehľad o tom, kedy je potrebné ktorý odpad vyložiť. Aplikácia umožňuje sledovať neobmedzený počet samospráv, nastaviť si notifikácie na konkrétny deň a čas a mať tak pod kontrolou nielen zvoz odpadu doma, ale napríklad aj u rodičov, starých rodičov či na chalupe, vysvetlila.
„Naším cieľom je zjednodušiť ľuďom triedenie odpadu v každodennom živote. Ak majú obyvatelia jasné informácie o tom, kedy majú odpad vyložiť a ako ho správne triediť, výrazne to pomáha kvalite triedeného zberu,“ povedal riaditeľ Natur-Packu Michal Sebíň.
V aplikácii sa tiež používateľ dostane do portálu „Ako triediť“, kde nájde konkrétne pravidlá triedenia platné v partnerských samosprávach OZV Natur-Pack. Poukázal na to, že systém triedenia sa môže v jednotlivých obciach mierne líšiť.
Aplikácia podľa organizácie umožňuje aj prechod k podrobnej online príručke o triedení odpadu na Slovensku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. „Aktuálne je aplikácia pripravená ako nová pomôcka pre zmluvné samosprávy OZV Natur-Pack, s výnimkou hlavného mesta, ktoré už v niektorých mestských častiach využíva vlastné riešenia. V takmer tisícke partnerských samospráv zodpovedáme nielen za financovanie triedeného zberu, ale súčasne aj za vzdelávanie verejnosti a zvyšovanie povedomia o správnom triedení odpadov,“ dodal Sebíň.
