Nová dohoda s Turkménskom by mala podporiť ekonomickú spoluprácu so SR

Bratislava 5. marca (TASR) - Ekonomická spolupráca medzi Slovenskom a Turkménskom by sa mala zlepšiť. Štáty by mali vo väčšej miere podporovať investičné aktivity, hospodársku spoluprácu, zakladanie spoločných podnikov či otváranie zastúpení a pobočiek spoločností na území oboch krajín. Štáty by mali zároveň vytvoriť slovensko-turkménsku spoločnú komisiu pre hospodársku spoluprácu. Vyplýva to z návrhu dohody o hospodárskej spolupráci, ktorý v stredu schválila vláda.



"Účelom tejto dohody je rozvíjať a zintenzívniť hospodársku spoluprácu medzi zmluvnými stranami na základe rovnosti a vzájomných výhod a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán," špecifikoval rezort hospodárstva v predloženom materiáli.



Spolupráca by sa mala sústrediť predovšetkým na priemysel, dopravu a logistiku, investície, inovácie, energetiku a baníctvo, cestovný ruch a šport, ale aj na malé a stredné podniky, technickú normalizáciu, poľnohospodárstvo a lesníctvo, ochranu životného prostredia a vodné hospodárstvo, telekomunikácie a informačné technológie, vedu a vzdelávanie. Kooperácia štátov však nie je obmedzená iba na dané oblasti a dohoda im umožňuje zamerať sa aj na iné oblasti hospodárskej spolupráce na základe vzájomného záujmu.



Dohoda by mala byť uzavretá na obdobie piatich rokov a zostať v platnosti automaticky na ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ jedna zo zmluvných strán najmenej šesť mesiacov vopred písomne neoznámi druhej strane svoj zámer ukončiť platnosť danej dohody.



Turkménsko je jednou z krajín v strategicky dôležitom regióne Strednej Ázie, s ktorého krajinami má SR záujem zintenzívniť ekonomickú spoluprácu a podporiť záujmy slovenských podnikateľských subjektov, priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR. Turkménsko, ktoré má značné zásoby plynu a ropy, významné ložiská kovov a veľmi dobre rozvinutú poľnohospodársku výrobu, sa podľa rezortu vzhľadom na svoju geografickú polohu stáva dôležitým logistickým a obchodným uzlom.