Nová Dubnica bude vyrábať elektronické zariadenia pre vojenské vozidlá

Nová Dubnica 26. októbra (TASR) - Nemecká spoločnosť Rheinmetall podpísala so spoločnosťou Neways Electronics International (Neways) zmluvu o nákupe komunikačných komponentov pre vojenské vozidlá za 1,8 milióna eur. Celá zákazka sa bude realizovať na Slovensku.



"High-tech komponenty od Neways sa budú používať v rôznych vojenských vozidlách vrátane vozidiel Boxer a Puma, ktoré sa vyrábajú v spolupráci s priemyslom, či Fuchs a Lynx. Tieto vozidlá sú súčasťou rôznych medzinárodných programov," informoval Oliver Mittelsdorf, viceprezident Rheinmetall pre predaj.



Podľa riaditeľa spoločnosti Neways Slovakia Petra Cibulku Neways je už 25 rokov skúseným slovenským dodávateľom elektrotechnických služieb v oblastiach osadzovania dosiek plošných spojov, montážou elektrických skríň a káblových zväzkov. V Novej Dubnici má spoločnosť dve prevádzky s výrobnou plochou 8000 štvorcových metrov.



"Rheinmetall nás oslovil s otázkou, či by sme dokázali podporiť ich aktivity v regióne. Plány spoločnosti vytvoriť na Slovensku silnú priemyselnú základňu zapadajú do našej dlhodobej rastovej stratégie, keďže v súčasnosti plánujeme vytvorenie nového výrobného závodu v Novej Dubnici s výrobnou kapacitou 15.000 štvorcových metrov. Nový závod otvoríme v roku 2023," uviedol Cibulka.



Verejne obchodovaná spoločnosť Rheinmetall AG so sídlom v Düsseldorfe bola založená v roku 1889 a je jedným z popredných svetových dodávateľov vojenských systémov a vybavenia. Zamestnáva 26.000 pracovníkov, v minulom roku vygenerovala tržby vo výške 5,875 miliardy eur.



Spoločnosť Neways je dodávateľom elektrotechnických služieb na medzinárodnom trhu. Výrobky spoločnosti sa používajú v rôznych odvetviach priemyslu – v polovodičoch, v zdravotníctve či automobilovom priemysle, ale aj vo výrobe vrátane obrany. Prevádzky má v Holandsku, Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Číne a Spojených štátoch amerických, zamestnáva 2700 pracovníkov. Neways zaznamenala v roku 2020 čistý obrat vo výške 478,6 milióna eur.