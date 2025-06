Nová električková trať v Petržalke má už 3 kolaudačné rozhodnutia

Bratislava 27. júna (TASR) - Pre novú električkovú trať v bratislavskej Petržalke boli vydané už tri kolaudačné rozhodnutia, rovnako tak povolenie na predčasné užívanie ciest a chodníkov. Vydané rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné, plynie pri nich zákonná lehota. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



„Máme vydané dve kolaudačné rozhodnutia od mestskej časti Petržalka, rovnako tak kolaudačné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava. Tiež povolenie na predčasné užívanie ciest a chodníkov od špeciálneho stavebného úradu. Sú potrebné na vydanie rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja o predčasnom užívaní trate,“ skonštatoval Bubla.



Počas nedávnych overovacích jázd sa podľa magistrátu nevyskytli žiadne problémy, ktoré by mali spochybniť pripravenosť trate na plnú prevádzku. V prvej polovici júna prebehli na trati aj zisťovacie konania stavebných úradov. Od príslušných úradov by podľa hlavného mesta mali byť v nasledujúcich dňoch vydané všetky potrebné rozhodnutia. Po nadobudnutí ich právoplatnosti bude možné spustiť petržalskú električku do plnej prevádzky. Magistrát viackrát ubezpečil, že kým sa tak stane, bude trať kompletne stavebne aj organizačne pripravená.



Čo sa týka posledných a aktuálne prebiehajúcich prác, pred pár dňami bolo do prevádzky spustené prepojenie Pajštúnskej ulice so zrekonštruovanou Jantárovou cestou. „Prebiehajú práce na finálnych terénnych úpravách pozdĺž trate, dokončujú sa všetky chodníky, kladú sa posledné dlažby a odstraňujú sa niektoré nedostatky a nedorobky,“ podotkol Bubla s tým, že sa začalo aj s inštaláciou prístreškov na zastávkach.



Opätovne pripomenul, že na niektorých objektoch budú práce pokračovať aj po termíne spustenia električky, nebudú však priamo súvisieť s jej prevádzkou. Okrem iného sa to týka aktuálne aj lávky a rampy, ktorá prepája autobusovú a električkovú zastávku v časti Janíkovho dvora.



„Pokiaľ ide o zeminu medzi električkovou traťou a obratiskom Vyšehradská, veľká časť plochy sa vyčistila. Bude presypaná drveným betónom a výhľadovo sa tu počíta aj s parkovacími kapacitami,“ doplnil Bubla.



Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Aktuálne o presnom termíne nehovorí.