Nová holandská vláda plánuje dať vyše 14 mld eur na jadrové elektrárne
Nová holandská vládna koalícia bude pokračovať v ťažbe zemného plynu v Severnom mori, ale nebude už vydávať nové povolenia na ťažbu vo Waddenskom mori.
Autor TASR
Brusel/Amsterdam 2. februára (TASR) - Nová holandská vládna koalícia bude pokračovať v ťažbe zemného plynu v Severnom mori, ale nebude už vydávať nové povolenia na ťažbu vo Waddenskom mori, postupne ukončí ťažbu plynu na pevnine a na výstavbu jadrových elektrární vyčlení viac ako 14 miliárd eur. Na správu denníka NL Times upozornil bruselský spravodajca TASR.
Dokument, ktorý pripravila nová koaličná vláda, spresňuje, že plynové polia v okolí mesta Groningen zostanú zatvorené, čo bolo aj témou predošlých koaličných dohôd. Vláda chce ťažbu plynu na pevnine bude obmedzovať „zodpovedným spôsobom“.
Koalícia zároveň plánuje investovať do toho, čo nazýva „dostupná energia z našej vlastnej pôdy“ vrátane rozšírenej výroby elektriny z parkov veterných turbín. Koaličné strany potvrdili tiež, že budú aj naďalej podporovať výrobu „zeleného plynu“ a „zeleného vodíka“.
Na výstavbu jadrových elektrární bolo z Klimatického fondu vyčlenených viac ako 14 miliárd eur. Ide o financovanie, ktoré by malo pokryť aj prípravné náklady a výdavky na udržanie v prevádzke existujúcej jadrovej elektrárne v Borssele na západe krajiny počas dlhšieho obdobia než bolo plánované.
Bývalá ministerka pre klímu a energetiku Sophie Hermansová v máji 2025 uviedla, že výstavba dvoch jadrových elektrární by si vyžadovala 20 až 30 miliárd eur a podľa jej vtedajšieho vyhlásenia tieto investície by musela spočiatku z veľkej časti zabezpečiť vláda.
Súčasné koaličné strany však nevyčlenili dodatočné finančné zdroje na politiku v oblasti klímy ani na jadrovú energiu nad rámec týchto súm, upozornil denník NL Times.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
