Nová karanténna stanica v Belži už funguje, nahradila Hanisku
Pracovisko v Haniske muselo ustúpiť strategickej investícii a príchodu automobilky Volvo.
Autor TASR
Belža 23. septembra (TASR) - Novú skúšobnú a karanténnu stanicu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v obci Belža v okrese Košice-okolie v utorok slávnostne uviedli do prevádzky. Nahrádza pôvodné pracovisko v Haniske, ktoré muselo ustúpiť strategickej investícii a príchodu automobilky Volvo. Ide o vybudovanie prvej takejto stanice približne po 50 rokoch.
V zariadení v Belži budú v poľných podmienkach skúšať nové odrody plodín a monitorovať ich reakcie na klimatickú zmenu. V karanténnom skleníku zas bude možné realizovať komplexnú diagnostiku vírusov a karanténnych baktérií zemiakov v rámci uznávania sadbových zemiakov. Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR tam už ÚKSÚP aktuálne realizuje 19 štátnych odrodových pokusov s viac ako 170 odrodami, a to vrátane odrôd odolných voči suchu. Okrem štátnych skúšok tam testujú aj takmer 90 firemných odrôd - najmä sóje a zemiakov.
Generálny riaditeľ ÚKSÚP Vladimír Urmanič zdôraznil, že Belža je jedinou skúšobnou lokalitou v kukuričnej výrobnej oblasti vo Východoslovenskej nížine. „Haniska bola unikátna, preto je dobrou správou, že sa nám podarilo nájsť pozemok s podobnými vlastnosťami iba päť kilometrov južne. Môžeme tak zachovať kľúčové činnosti, ako testovanie odrôd jačmeňa, pšenice, kukurice a komplexnú diagnostiku vírusov a karanténnych baktérií zemiakov, ktorá je na Slovensku jedinečná,“ vysvetlil s tým, že v budúcnosti uvažujú aj o rozvoji či rozšírení tejto stanice.
Podľa šéfa agrorezortu Richarda Takáča (Smer-SD) je kľúčová pre celý poľnohospodársky sektor, zvlášť pre východné Slovensko. Tvrdí, že zabezpečiť plnohodnotnú náhradu za zrušenú stanicu v Haniske sa podarilo v rekordne krátkom čase. „Bude tak možné zabezpečiť plynulý výskum a testovanie plodín, aby mali slovenskí farmári istotu, že pestujú odrody vhodné do našich podmienok. Zároveň pomáhame znížiť závislosť Slovenska od zahraničnej produkcie zemiakov,“ uviedol. Dodal, že ide aj o jeden z konkrétnych príkladov, ako možno v agrosektore čeliť výzvam, ktoré so sebou prináša zmena klímy.
Minister na slávnostnom otvorení zároveň vyzdvihol podmienky pre pracovníkov a najnovšie technológie v stanici ÚKSÚP v Belži. Verí, že sa podarí modernizovať aj ďalšie stanice, ako aj zvýšiť ich počet.
S výstavbou novej skúšobnej a karanténnej stanice v Belži začali vlani v júni, dokončená bola v decembri 2024. Náklady na projekt vo výške 2,96 milióna eur boli hradené zo štátneho rozpočtu.
