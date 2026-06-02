Nová križovatka pri Bánovciach nad Bebravou bude stáť 3,8 milióna eur
Tender vyhrala spoločnosť Metrostav DS s ponukou 3,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.
Autor TASR
Bratislava/Bánovce nad Bebravou 2. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhodnotila verejné obstarávanie na výstavbu križovatky R2 Bánovce - východ. Nová križovatka zásadným spôsobom odbremení Bánovce nad Bebravou od tranzitnej dopravy. Tender vyhrala spoločnosť Metrostav DS s ponukou 3,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. TASR o tom informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.
„Mimoúrovňová križovatka významným spôsobom pomôže najmä obyvateľom Bánoviec nad Bebravou, ktorí ustavične čelia dopravnej záťaži, hluku i smogu z dopravy. Miestna cesta prvej triedy je už na hranici svojich kapacitných možností, preto si región žiada dopravnú alternatívu,“ poznamenal riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička.
V rámci križovatky sa postaví odbočovacia a pripájacia vetva, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce - Pravotice. Vďaka tomu bude možné presmerovať tranzitnú dopravu idúcu z krajského mesta Trenčín do okolia Topoľčian alebo Chynorian mimo intravilán Bánoviec nad Bebravou priamo na rýchlostnú cestu R2.
Križovatka tiež zjednoduší napojenie okolitých obcí v smere na Nováky alebo na Prievidzu a všetkým týmto motoristom ušetrí niekoľko minút cestovania. „V tomto roku tak máme za sebou vyhodnotenie prvého tendra z balíka ťahov R2. Aktuálne máme už vo fáze verejného obstarávania aj úseky R2 medzi Zacharovcami, Bátkou a Figou a takisto prvú etapu košickej R2-ky,“ dodal Mateička.
