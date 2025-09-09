< sekcia Ekonomika
Nová legislatíva by mala zlepšiť informovanosť spotrebiteľa
Zákonná lehota na uplatnenie zodpovednosti za chybu veci by sa mala zároveň predĺžiť o jeden rok, ak si spotrebiteľ ako prostriedok nápravy vyberie opravu tovaru.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Novela zákona o ochrane spotrebiteľa by mala priniesť lepšiu informovanosť pri nákupoch najmä vzhľadom na environmentálne a sociálne vplyvy. Zároveň má podporiť udržateľnú spotrebu prostredníctvom podpory opravárenských služieb. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona, ktorý v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
Zákonná lehota na uplatnenie zodpovednosti za chybu veci by sa mala zároveň predĺžiť o jeden rok, ak si spotrebiteľ ako prostriedok nápravy vyberie opravu tovaru. Dĺžka trvania zodpovednosti sa takto predĺži iba raz, v prípade výskytu ďalšej chyby už nedôjde k ďalšiemu predĺženiu trvania zodpovednosti, aj keby si spotrebiteľ opäť zvolil ako prostriedok nápravy opravu. Zároveň by mal byť zavedený nový informačný formulár, ktorý pomôže spotrebiteľom posúdiť a porovnať opravárenské služby.
„Posilňuje sa informovanosť spotrebiteľov o životnosti tovaru, jeho opraviteľnosti, dostupnosti náhradných dielov či softvérových aktualizácií, rozširuje sa zoznam obchodných praktík, ktoré sa za každých okolností považujú za nekalé, o nové praktiky spojené napríklad s predčasným a plánovaným zastarávaním tovarov, používaním netransparentných a nedôveryhodných značiek udržateľnosti či zavádzajúcich environmentálnych tvrdení, takzvaný greenwashing,“ priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR v predkladacej správe.
Rezort hospodárstva špecifikoval, že návrh zákona novelizuje právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa na účely prijatia a uverejnenia právnych predpisov potrebných na dosiahnutie súladu vnútroštátnej právnej úpravy s právnymi aktmi Európskej únie.
