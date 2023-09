Nová legislatíva má podľa právnikov zjednodušiť povolenie stavieb

Bratislava 19. septembra (TASR) - Elektronizácia, zriadenie nového ústredného štátneho úradu aj s jeho regionálnymi pobočkami, zmeny v procese územného plánovania aj povoľovacieho konania. Tieto zásadné novinky prináša nová stavebná legislatíva, ktorá začne platiť od apríla budúceho roka. Jej základné rámce predstavili na utorkovom workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) právnici z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS.



"Nová stavebná legislatíva má za cieľ zjednodušiť povolenie stavieb. Konanie by nemalo byť rozkúskované tak, ako sme zvyknutí teraz, že máme najprv územné rozhodnutie, potom stavebné povolenie a kolaudáciu, ale celé konanie a povolenie by malo prebehnúť v jednom "kolečku" a tam by sa malo vyriešiť všetko. Pre toho, kto ide stavať, to má byť rýchlejšie, jednoduchšie," priblížil advokát Šimon Hudák.



Ak pôjde o jednoduchú stavbu, akou je napríklad menší rodinný dom, jeho povolenie by mohlo byť vybavené približne do 45 dní. Pri povoľovaní väčších projektov sa zase zjednotí stavebné konanie s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) do jedného integrovaného konania. "To má za cieľ výrazne urýchliť celý proces povoľovania, skrátiť ho, zjednodušiť. Nebude prebiehať niekoľko konaní, ale iba jedno, v ktorom sa všetko posúdi, aj vplyv na životné prostredie, aj stavebné povolenie a následne bude môcť stavebník ísť do realizácie," doplnil Hudák.



Zásadnou je tiež zmena v procese tvorby územnoplánovacej dokumentácie, upozornil advokát Jakub Žák. Dotknutý orgán aj právnická osoba musí predložiť vyjadrenie k návrhu dokumentácie v stanovenej lehote, ktorá musí byť najmenej 30 dní. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí ani nepožiada o jej predĺženie o ďalších najviac 30 dní, predpokladá sa, že nemá žiadne pripomienky.



"Týmto stanoviskom je viazaný v ďalšom procese. To v konečnom dôsledku znamená, že v prípade, že bude prijatá územnoplánovacia dokumentácia, on ju bude musieť akceptovať, kým bude platná. Dotknuté orgány a právnické osoby sú tak výrazným spôsobom motivované, aby boli súčinné v procese tvorby dokumentácie v konkrétnych lehotách," zdôraznil Žák.



Dôležitou novinkou pre povoľovací proces je jeho elektronizácia. Slúžiť na to bude nový informačný systém Urbion, ktorý však zatiaľ nie je pripravený. "Je tam ponechaný nejaký priestor na obdobie, kedy sa bude komunikovať so stavebníkmi listinnou formou, najmä ak sa to týka bežných občanov a fyzických osôb. Právnické osoby, teda firmy a veľké stavebné spoločnosti, s nimi sa už bude komunikovať čisto iba elektronicky. Cieľom je zefektívnenie procesov," vysvetlil Hudák.



Nová stavebná legislatíva nie je dokonalá a má svoje chyby, podľa Žáka však smeruje k zrýchleniu konaní, ktoré sú v súčasnosti neprimerane dlhé a komplikované. "Moje hodnotenie je také, že uvidíme, čo sa stane 1. apríla 2024. Nová úprava je výrazne naviazaná na nový informačný systém. Uvidíme, ako sa pretaví do reálneho života v nadväznosti na reálne fungovanie tohto systému," dodal právnik.