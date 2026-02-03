< sekcia Ekonomika
Nová letecká linka Wizz Air do Podgorice nahradí spojenie do Nišu
Fungovať bude trikrát týždenne v utorok, štvrtok a sobotu.
Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Letecký dopravca Wizz Air začne z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave od 21. mája prevádzkovať svoju novú pravidelnú linku do Podgorice, hlavného mesta Čiernej Hory. Fungovať bude trikrát týždenne v utorok, štvrtok a sobotu, informovali bratislavské letisko a letecká spoločnosť. Nová linka nahradí spojenie do srbského Nišu, ktorú Wizz Air otvoril vlani v decembri.
„Z Bratislavy pridávame novú destináciu Podgorica, čím sa cestujúcim rozšíria možnosti letov na Balkán. Podporujeme tak cestovný ruch v oboch krajinách a širšou ponukou letov za nízke ceny zlepšujeme prepojenie Slovenska s Európou,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan.
Tri týždenné rotácie letov na trase Bratislava - Podgorica budú súčasťou letného letového poriadku 2026, počas ktorého zabezpečí Wizz Air zo svojej základne na Letisku M. R. Štefánika celkovo 31 pravidelných leteckých spojení.
„Polovicu z nich, 16, pritom otvára ako úplné novinky v roku 2026. V januári odštartoval lety do gruzínskeho Kutaisi, arménskeho Jerevanu, Larnaky na Cypre a Kišiňova v Moldavsku,“ informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. V marci otvorí dopravca desať nových liniek, v máji pridá lety do Podgorice a v júni na grécky ostrov Mykonos.
„Zároveň upozorňujeme cestujúcich na platnosť pasu alebo občianskeho preukazu s fotografiou, ktorá musí byť u osôb cestujúcich do Čiernej Hory dlhšia ako tri mesiace pri odchode z krajiny,“ poznamenala Demovičová.
Wizz Air v minulosti už prevádzkoval linku do Podgorice z viedenského letiska. Podľa odborníka na leteckú dopravu Ivana Hajníka z portálu Letectvo tak pôjde o ďalšiu linku „presunutú“ z Viedne do Bratislavy. „Minimálne v letných mesiacoch má potenciál na úspech, keďže Podgorica slúži ako vstupná brána k čiernohorským prímorským letoviskám. Zároveň ide o trasu využiteľnú aj pre pracovnú migráciu, keďže mnoho občanov Čiernej Hory cestuje za prácou do Rakúska, na Slovensko či do Maďarska,“ priblížil.
Pokiaľ ide o linku z Bratislavy do Nišu, dôvody jej zrušenia dopravca oficiálne neuviedol. „Podľa viacerých informácií priamo od cestujúcich boli pritom lety často plne obsadené. Plná obsadenosť však automaticky neznamená, že je linka aj ekonomicky úspešná,“ priblížil Hajník. Rozhodujúcim faktorom je podľa neho celková výnosnosť linky, do ktorej vstupuje aj predaj doplnkových služieb, ako sú priority, batožina, občerstvenie či nápoje na palube. Ak niektorý z týchto prvkov nedosahuje očakávané výsledky, dopravca môže prevádzku linky upraviť alebo úplne zrušiť.
Či bude Wizz Air vykonávať ďalšie zmeny už počas letného letového poriadku od konca marca, je podľa odborníka zatiaľ ťažké predpovedať. „Dopravca je však známy vysokou flexibilitou - rovnako rýchlo, ako dokáže nové linky otvárať, vie upravovať časy letov, frekvencie alebo ich úplne zrušiť. Ak sa niektoré trasy nebudú vyvíjať podľa očakávaní, ďalšie zmeny či rušenie liniek nie sú vylúčené,“ dodal Hajník.
