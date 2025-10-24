Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. október 2025Meniny má Kvetoslava
< sekcia Ekonomika

NOVÁ LINKA: Z Bratislavy sa bude lietať do Pisy

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Medzi ďalšie letecké linky, ktoré budú spustené od 29. marca budúceho roka, patria aj lety do mesta Tuzla v Bosne a Hercegovine či poľského hlavného mesta Varšava.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. októbra (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika pribudne nová letecká linka do talianskeho mesta Pisa. Pravidelné lety leteckého dopravcu Ryanair z Bratislavy do Pisy budú súčasťou letného letového poriadku od 30. marca 2026 s frekvenciou dvakrát týždenne vždy vo štvrtok a pondelok. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.

Mesto Pisa je už treťou novou leteckou destináciou, do ktorej sa bude lietať z bratislavského letiska počas letného letového poriadku v roku 2026. Medzi ďalšie letecké linky, ktoré budú spustené od 29. marca budúceho roka, patria aj lety do mesta Tuzla v Bosne a Hercegovine či poľského hlavného mesta Varšava. Lietať bude do týchto miest maďarský letecký dopravca Wizz Air.

Demovičová spresnila, že letenky do všetkých nových destinácií si už môžu ľudia zakúpiť na webových stránkach leteckých dopravcov, cez mobilné aplikácie, predajcov leteniek či prostredníctvom webovej stránky letiska www.bts.aero.
.

Neprehliadnite

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Krajiny EÚ sa dohodli na nových sankciách proti Rusku