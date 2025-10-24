< sekcia Ekonomika
NOVÁ LINKA: Z Bratislavy sa bude lietať do Pisy
Medzi ďalšie letecké linky, ktoré budú spustené od 29. marca budúceho roka, patria aj lety do mesta Tuzla v Bosne a Hercegovine či poľského hlavného mesta Varšava.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Z Letiska M. R. Štefánika pribudne nová letecká linka do talianskeho mesta Pisa. Pravidelné lety leteckého dopravcu Ryanair z Bratislavy do Pisy budú súčasťou letného letového poriadku od 30. marca 2026 s frekvenciou dvakrát týždenne vždy vo štvrtok a pondelok. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Mesto Pisa je už treťou novou leteckou destináciou, do ktorej sa bude lietať z bratislavského letiska počas letného letového poriadku v roku 2026. Medzi ďalšie letecké linky, ktoré budú spustené od 29. marca budúceho roka, patria aj lety do mesta Tuzla v Bosne a Hercegovine či poľského hlavného mesta Varšava. Lietať bude do týchto miest maďarský letecký dopravca Wizz Air.
Demovičová spresnila, že letenky do všetkých nových destinácií si už môžu ľudia zakúpiť na webových stránkach leteckých dopravcov, cez mobilné aplikácie, predajcov leteniek či prostredníctvom webovej stránky letiska www.bts.aero.
