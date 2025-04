Berlín 15. apríla (TASR) - Nová nemecká vláda by mohla získať miliardy eur na dodatočných daniach. Spolkový kontrolný úrad (Bundesrechnungshofs, BRH) odhaduje, že len na daňových úľavách má vláda potenciál ušetriť 23 miliárd eur ročne. „Manévrovací priestor je obrovský,“ vyhlásil v utorok predseda úradu Kay Scheller. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa novej správy úradu by ďalšie miliardy mohlo priniesť zefektívnenie boja proti daňovým únikom a zlepšenie vymáhania daní. V súčasnosti sa o všetkých týchto riešeniach takmer nediskutuje a „skôr je viditeľné úsilie o zavedenie ďalších daňových úľav,“ uvádza sa v správe. Kontrolóri napríklad odporúčajú prehodnotiť daňové úľavy na naftu alebo úľavy pre živnostníkov. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty by sa zase mala uplatňovať len na základné životné potreby.



„Pre občanov a podniky by to mohlo znamenať, že sa vzdajú výhod, na ktoré sú zvyknutí, alebo ďalšie zaťaženie,“ upozornil Scheller. Preto si takéto opatrenia vyžadujú transparentnosť a tí, ktorých sa týkajú, musia mať možnosť sa na ne včas pripraviť, uzavrel šéf kontrolného úradu.