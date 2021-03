USA neustúpia od hrozieb zavedenia odvetných ciel za digitálnu daň

Washington 28. marca (TASR) - Spojené štáty neplánujú ustúpiť zo svojich hrozieb zavedenia odvetných ciel za takzvanú digitálnu daň. Uviedla to koncom tohto týždňa americká obchodná splnomocnenkyňa Katherina Taiová.



Spojené štáty naďalej vyšetrujú niektoré krajiny vzhľadom na ich plány zaviesť digitálnu daň. S tou USA nesúhlasia, keďže by poškodila najmä ich digitálne koncerny ako Google či Facebook. Vo vyšetrovaní pokračujú v prípade Rakúska, Británie, Španielska, Talianska, Turecka a Indie. Týmto krajinám tak stále hrozí zavedenie odvetných ciel na ich tovary.



Úrad obchodného splnomocnenca USA (USTR) oznámil rozhodnutie pokračovať vo vyšetrovaní, a tým v možnom zavedení odvetných ciel na tovary dotknutých štátov, napriek prísľubom nového amerického prezidenta Joea Bidena vrátiť sa k rokovaniam o dani na medzinárodnej úrovni. Tie vedie Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), informovala agentúra Reuters.



Taiová však zároveň informovala, že USTR ukončil vyšetrovanie v tejto veci voči Českej republike, Európskej únii a Indonézii. Dôvodom je, že tieto jurisdikcie nezačali digitálnu daň, ktorú pôvodne zvažovali, uplatňovať. Ak by ju však neskôr prijali, USA sa k vyšetrovaniu vrátia, dodala Taiová.



Tieto kroky predstavujú prvú negociačnú taktiku novej šéfky USTR, ktorá post prevzala minulý týždeň po Robertovi Lighthizerovi. Počas jej vypočutia vo februári Taiová uviedla, že "dovozné clá sú legitímnym nástrojom americkej obchodnej politiky".



Taiová dodala, že Spojené štáty sú odhodlané dosiahnuť zhodu v otázke digitálnej dane na medzinárodnej úrovni. Dokiaľ však k tejto dohode nedôjde, USA budú aj naďalej využívať svoje možnosti na základe paragrafu 301 obchodného zákona z roku 1974, ktorý umožňuje aj uvalenie odvetných dovozných ciel.