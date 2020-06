Nová platforma exportérov kritizuje slabú podporu štátu

Bratislava 5. júna (TASR) – Na Slovensku vznikla nová platforma exportných firiem Exportéri.sk, do ktorej sa od marca zapojila viac ako stovka malých a stredných podnikov. Firmám podporujúcim iniciatívu sa nepáči údajná slabá podpora štátu v čase koronakrízy, a tiež komplikované podmienky pomoci. Spoločnosti by preto uvítali jedinečnú komunikačnú platformu.



"Ak sa podnikateľ potrebuje zorientovať v ponúkanej štátnej pomoci, má k dispozícii množstvo ponúk. Vidíme preteky štátnych inštitúcií o svoju vlastnú interpretáciu a ponuku opatrení. Ak slovenskú firmu definitívne nezloží kvantum náročného textu a prekliká sa na finálnu ponuku, tak už zostáva vybrať si 'iba' z 57 ponúkaných možností," uviedol zakladateľ iniciatívy Lukáš Parízek.



Iniciatíva by chcela pre exportérov presadzovať rýchlejšiu a objemnejšiu finančnú pomoc poskytovanú plošným spôsobom. Selektovať by, naopak, chcela konkrétne ponuky pre podnikateľov na základe ich obratu alebo segmentu podnikania. Napríklad odklad úveru v banke by mohol byť ponúknutý do elektronickej schránky alebo textovou správou. Príjemca by sa po oboznámení s ponukou potom mohol rozhodnúť, či si odklad uplatní. Ďalším krokom iniciatívy má byť založenie záujmového združenia právnických osôb s názvom Rada slovenských exportérov.