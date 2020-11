Rezort práce: Právna úprava dôchodkového systému má priniesť istotu

Bratislava 24. novembra (TASR) - Návrhom ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme chce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR priniesť do dôchodkového systému istotu, stabilitu, solidaritu, udržateľnosť, spravodlivosť a informovanosť. Pre TASR to uviedol rezort práce v reakcii na utorkovú kritiku zo strany odborárov.



"Nová právna úprava má garantovať jasný rámec pravidiel v starobnom dôchodkovom systéme. Cieľom je zastabilizovanie dôchodkového systému tak, aby ľudia mali istotu, že v budúcnosti dôchodok naozaj mať budú a bude spravodlivý," dodal rezort s tým, že ide o to, aby sa nestalo, že jeden rok si budú ľudia platiť odvody 6 % a druhý rok 9 %, alebo sa niekomu zvýši dôchodok o 20 % a inému iba o 5 %.



Návrh ústavných zmien v dôchodkovom systéme vychádza podľa ministerstva zo zásad, ktoré pripravila pracovná komisia pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenie skrátenej pracovnej doby "kurzarbeit" a schválil riadiaci výbor, v ktorom majú zastúpenie okrem ministerstva práce aj rezort financií, Sociálna poisťovňa, experti v oblasti sociálneho zabezpečenia a ekonomiky, Inštitútu finančnej politiky, Konfederácia odborových zväzov, zástupcovia zamestnávateľov, Jednota dôchodcov Slovenska, zástupcovia Združenia miest a obcí a ďalší.



"Návrh ústavného zákona dáva ľuďom istotu, že môžu ísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Tí, ktorí toľko neodpracujú, budú mať nárok na dôchodok po odpracovaní minimálne 15 rokov a pre nich bude platiť dôchodkový vek podľa strednej dĺžky života," priblížil rezort.



Návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, kde sa k nemu môže vyjadriť odborná aj laická verejnosť. Po vyhodnotení pripomienok predloží rezort práce návrh na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a následne bude materiál predložený na rokovanie vlády.