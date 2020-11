Nová sezóna nemeckej hokejovej ligy sa začne 17. decembra

Berlín 19. novembra (TASR) - Od 17. decembra sa opäť začne najvyššia nemecká hokejová súťaž. Ligu ukončili 10. marca pre pandémiu koronavírusu a štart nového ročníka museli dvakrát odložiť.



Pre pandémiu pozmenili formát, štrnásť tímov rozdelia na dve skupiny podľa geografického kľúča. V rámci skupiny odohrá každý s každým dva domáce zápasy plus jeden domáci so súperom z druhej skupiny, celkovo je naplánovaných 38 stretnutí. Do play off postúpia najlepšie štyri tímy z oboch skupín, série budú na dve víťazstvá. Sezóna vyvrcholí najneskôr 7. mája. Informovala o tom agentúra DPA.