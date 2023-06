Nová sieť reštaurácií v Rusku, ktorá kúpila McDonald's, rýchlo rastie

Moskva 6. júna (TASR) - Nástupca americkej siete reštaurácií McDonald's v Rusku rastie rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Uviedol to v pondelok (5. 6.) nový majiteľ Alexandr Govorov na podujatí pri príležitosti prvého výročia otvorenia prvých 15 podnikov pod názvom Vkusno & točka (Chutne a bodka). Hodnotenie nových a vylepšených chutí zo strany zákazníkov je však zmiešané. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



McDonald's zatvoril svoje ruské podniky krátko po tom, ako Moskva vo februári 2022 poslala vojakov na Ukrajinu. A vlani v máji ich nakoniec predal miestnemu držiteľovi licencie Govorovi.



O rok neskôr Vkusno & točka postupne otvára ďalšie reštaurácie a o niečo rýchlejšie, ako sa plánovalo. Dúfa, že ich do konca roku 2023 bude mať viac ako 900 a každý deň obslúži približne dva milióny ľudí, povedal Govorov.



Ruský reťazec už predal viac ako 24 miliónov svojich hamburgerov, ktoré nahradili americký Big Mac, uviedol jeho generálny riaditeľ Oleg Parojev. Je presvedčený, že Vkusno & točka zlepšila receptúru vrátane charakteristickej omáčky na burger. Nie všetci zákazníci s ním súhlasia, aj keď mnohí tvrdia, že kvalita neklesla.



"Naším cieľom je, aby hostia nepostrehli rozdiel ani v kvalite, ani v prostredí," povedal Parojev na konferencii v bývalej prvej reštaurácii McDonald's, ktorá bola otvorená ešte za sovietskej éry na Puškinovom námestí v Moskve v roku 1990.



Govorov by chcel rozšíriť svoju sieť aj do iných štátov bývalého Sovietskeho zväzu, ale na základe dohody s McDonald's, Vkusno & točka nemôže otvárať reštaurácie v krajinách, kde pôsobí aj McDonald's. Partneri v Bielorusku a Kazachstane s ním zatiaľ odmietajú spolupracovať, čo pripisuje problémom s miestnymi úradmi.



McDonald's má opciu na odkúpenie svojich bývalých reštaurácií v Rusku do 15 rokov. Americká sieť sa nevyjadrila k tomu, či má v pláne vrátiť sa do Ruska. Govorov však tvrdí, že neprevzal reštaurácie len na krátku dobu, ale na dlhý čas.