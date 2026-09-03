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Nová služba Tatra banky uľahčuje podnikateľom správu dokladov a faktúr
Funkcionalita Správa dokladov umožňuje skenovať a nahrávať bločky a faktúry, párovať ich s pohybmi na účte, spravovať faktúry a spolupracovať s účtovníkom priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka.
Autor OTS
Bratislava 3. septembra (OTS) - Malí a strední podnikatelia (SME) na Slovensku trávia veľa času administratívou, ktorá im berie priestor na samotné podnikanie. Tatra banka preto prináša Správu dokladov, ktorá zjednodušuje prácu s účtovnými dokladmi priamo v mobilnej aplikácii Tatra banka. Funkcionalita je súčasťou novej sekcie Moja Firma, ktorá podnikateľom poskytuje prehľad o firme na jednom mieste.
Prieskum „Život SME firiem na Slovensku“ ukázal, že malých a stredných podnikateľov na Slovensku najviac trápi administratíva. Iné dostupné dáta zároveň uvádzajú, že jej venujú v priemere až 272 hodín ročne*. Tento čas im pritom môže chýbať pri rozvoji firmy, inováciách aj samotnom podnikaní.
Na administratívnu realitu podnikateľov reaguje Tatra banka funkcionalitou Správa dokladov, ktorá je súčasťou novej sekcie Moja Firma v mobilnej aplikácii Tatra banka. Toto riešenie vzniklo v spolupráci so slovenskou spoločnosťou Doklado a Tatra banka ho ako prvá banka na Slovensku prináša podnikateľom priamo do svojej mobilnej aplikácie.
„Chceme byť súčasťou podnikateľskej cesty našich klientov. Preto im prinášame nielen bankové produkty a služby, ale aj riešenia nad rámec tradičného bankovníctva, ktoré im pomáhajú zvládať každodenné situácie. Sekcia Moja Firma, ktorej súčasťou je aj Správa dokladov, je ďalším krokom v tom, ako posúvame digitálne bankovníctvo bližšie k reálnemu životu podnikateľov,“ hovorí Peter Matúš, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Tatra banky.
Funkcionalita Správa dokladov umožňuje:
• skenovať a nahrávať bločky a faktúry,
• párovať ich s pohybmi na účte,
• vystavovať a uhrádzať faktúry,
• posielať doklady e-mailom,
• prizvať do služby účtovníka.
Platcom DPH sa na základe naskenovaných a zaevidovaných dokladov v sekcii Moja Firma zobrazia praktické záložky:
• Predikcia DPH - vypočítava predpokladanú výšku DPH na úhradu
• Predpoklad príjmov a výdavkov - pomáha odhadnúť budúci vývoj príjmov a výdavkov firmy
„Podnikatelia venujú administratíve množstvo času, ktorý by mohli investovať do rozvoja svojho podnikania. V spolupráci s Tatra bankou prinášame praktické riešenie, ktoré im uvoľní ruky na tvorivú prácu. Vďaka automatizácii môžu používatelia získať späť viac ako 50 % času, ktorý dnes venujú administratívnym úkonom,“ približuje Kamil Krajňak, CEO & Founder Doklado.
Správa dokladov je súčasťou novej sekcie Moja Firma, ktorá pomáha podnikateľom prehľadne oddeliť súkromné a firemné financie. V tejto sekcii nájdu aj prehľad o firemných účtoch, kartách, produktoch a inovatívnych službách. Ak má klient viacero firiem alebo živnosť, môže si jednoducho vybrať, ktoré podnikanie chce práve spravovať.
Súčasťou sekcie je aj záložka Financovanie, ktorá rozširuje možnosti získania financií na rozvoj podnikania. Podnikatelia v nej nájdu riešenia na podporu cash flow či prefinancovanie faktúr, ktoré poskytujú partnerské spoločnosti Lemonero a Malcom.
Od 1. januára 2027 čaká podnikateľov na Slovensku nová legislatívna povinnosť v oblasti e-Faktúry. Funkcionalita Správa dokladov v sekcii Moja Firma im pomôže splniť túto povinnosť na jednom mieste. Umožňuje pracovať s elektronickými faktúrami, dokladmi aj účtovníkom, pričom Doklado ako akreditovaný poštár e-Faktúry zabezpečí odosielanie, prijímanie aj oznamovanie e-Faktúr Finančnej správe v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Na splnenie novej povinnosti tak podnikateľ nebude potrebovať samostatné riešenie pre e-Faktúru. Postačí mu vedenie účtu v Tatra banke a aktivovaná funkcionalita Správa dokladov v mobilnej aplikácii Tatra banka.
*Byrokratický index 2024, INESS.
Prieskum „Život SME firiem na Slovensku“ ukázal, že malých a stredných podnikateľov na Slovensku najviac trápi administratíva. Iné dostupné dáta zároveň uvádzajú, že jej venujú v priemere až 272 hodín ročne*. Tento čas im pritom môže chýbať pri rozvoji firmy, inováciách aj samotnom podnikaní.
Správa dokladov šetrí čas aj starosti
Na administratívnu realitu podnikateľov reaguje Tatra banka funkcionalitou Správa dokladov, ktorá je súčasťou novej sekcie Moja Firma v mobilnej aplikácii Tatra banka. Toto riešenie vzniklo v spolupráci so slovenskou spoločnosťou Doklado a Tatra banka ho ako prvá banka na Slovensku prináša podnikateľom priamo do svojej mobilnej aplikácie.
„Chceme byť súčasťou podnikateľskej cesty našich klientov. Preto im prinášame nielen bankové produkty a služby, ale aj riešenia nad rámec tradičného bankovníctva, ktoré im pomáhajú zvládať každodenné situácie. Sekcia Moja Firma, ktorej súčasťou je aj Správa dokladov, je ďalším krokom v tom, ako posúvame digitálne bankovníctvo bližšie k reálnemu životu podnikateľov,“ hovorí Peter Matúš, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo Tatra banky.
Funkcionalita Správa dokladov umožňuje:
• skenovať a nahrávať bločky a faktúry,
• párovať ich s pohybmi na účte,
• vystavovať a uhrádzať faktúry,
• posielať doklady e-mailom,
• prizvať do služby účtovníka.
Platcom DPH sa na základe naskenovaných a zaevidovaných dokladov v sekcii Moja Firma zobrazia praktické záložky:
• Predikcia DPH - vypočítava predpokladanú výšku DPH na úhradu
• Predpoklad príjmov a výdavkov - pomáha odhadnúť budúci vývoj príjmov a výdavkov firmy
„Podnikatelia venujú administratíve množstvo času, ktorý by mohli investovať do rozvoja svojho podnikania. V spolupráci s Tatra bankou prinášame praktické riešenie, ktoré im uvoľní ruky na tvorivú prácu. Vďaka automatizácii môžu používatelia získať späť viac ako 50 % času, ktorý dnes venujú administratívnym úkonom,“ približuje Kamil Krajňak, CEO & Founder Doklado.
Jedno miesto pre správu firmy
Správa dokladov je súčasťou novej sekcie Moja Firma, ktorá pomáha podnikateľom prehľadne oddeliť súkromné a firemné financie. V tejto sekcii nájdu aj prehľad o firemných účtoch, kartách, produktoch a inovatívnych službách. Ak má klient viacero firiem alebo živnosť, môže si jednoducho vybrať, ktoré podnikanie chce práve spravovať.
Súčasťou sekcie je aj záložka Financovanie, ktorá rozširuje možnosti získania financií na rozvoj podnikania. Podnikatelia v nej nájdu riešenia na podporu cash flow či prefinancovanie faktúr, ktoré poskytujú partnerské spoločnosti Lemonero a Malcom.
Príprava na e-Faktúru bez technických starostí
Od 1. januára 2027 čaká podnikateľov na Slovensku nová legislatívna povinnosť v oblasti e-Faktúry. Funkcionalita Správa dokladov v sekcii Moja Firma im pomôže splniť túto povinnosť na jednom mieste. Umožňuje pracovať s elektronickými faktúrami, dokladmi aj účtovníkom, pričom Doklado ako akreditovaný poštár e-Faktúry zabezpečí odosielanie, prijímanie aj oznamovanie e-Faktúr Finančnej správe v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Na splnenie novej povinnosti tak podnikateľ nebude potrebovať samostatné riešenie pre e-Faktúru. Postačí mu vedenie účtu v Tatra banke a aktivovaná funkcionalita Správa dokladov v mobilnej aplikácii Tatra banka.
*Byrokratický index 2024, INESS.