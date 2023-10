Nová smernica EÚ má riešiť platové rozdiely v odmeňovaní mužov a žien

Bratislava 23. októbra (TASR) - Na Slovensku je rozdiel v odmeňovaní žien a mužov na úrovni 16,6 %, pričom nová európska smernica o transparentnosti miezd má poodhaliť, ako sú muži a ženy na tých rovnakých pozíciách odmeňovaní. Ak bude rozdiel v priemerných mzdách mužov a žien väčší ako 5 %, zamestnávatelia to budú musieť zdôvodniť. Na pondelkovej diskusii v rámci Európskeho týždňa rodovej rovnosti to uviedla výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) Barbora Holubová a poslankyňa EP Katarína Roth Neveďalová (frakcia S&D).



Smernica schválená v marci 2023 sa bude týkať najmä väčších spoločností, ktoré budú musieť priemerné mzdy mužov a žien pravidelne zverejňovať. "Treba povedať, že prijatie týchto pravidiel je veľkým úspechom. Základné pravidlo tejto novej smernice je, že máte právo na informácie o tom, aké sú v danom podniku platy na pozícii, na ktorú sa hlásite," uviedla Holubová.



Zároveň ak sa zistí, že zamestnávateľ vypláca na rovnakej pozícii mužom a ženám rôzne platy, bude to podľa Roth Neveďalovej musieť buď odôvodniť, alebo vykonať nejakú nápravu. "Respektíve budú tam nejaké možné postihy, aby sa to zlepšovalo. Aby ľudia na tej istej pozícii dostávali rovnakú mzdu, pretože to je len fér," dodala. Smernica sa bude týkať štátneho aj súkromného sektora.



Zamestnávatelia by mali mať jasne stanovené pravidlá, na základe čoho mzdu určujú. "Ak to nedokážu vysvetliť, môže nastúpiť iný orgán, či už je to inšpektorát práce alebo napríklad stredisko pre ľudské práva, prípadne aj odborová organizácia, ktorá nejakým spôsobom bude navrhovať možné riešenia," priblížila Holubová.



V podpore zvyšovania zastúpenia žien v lepšie platených odvetviach EÚ sa diskutuje o rôznych riešeniach. "Európska únia, samozrejme, dlhodobo podporuje v niektorých oblastiach kvóty, ale je to téma, ktorá je špecifická pre členské štáty aj pre politické rôzne skupiny a názory. Nie je to téma, na ktorej sa vedia zhodnúť," uzavrela Roth Neveďalová.